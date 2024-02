Tíz év alatt repítette csúcsra Nadella a Microsoftot

Évfordulót ünnepelnek a redmondiak: már egy évtizede, hogy Satya Nadella átvette a vezetést.

Kerek és fontos számok jellemzik a Microsoft elmúlt időszakát: januárban a redmondi cég vette át az Apple első helyét a világ legértékesebb vállalatainak listáján most már több mint 3,06 ezermilliárd dolláros piaci értékkel, februárban pedig lezárul a nagyvállalat első évtizede Satya Nadella vezetése alatt. Nadella 2014 februárjában vette át a cég vezetését Steve Ballmertől, ami akkor még 300 milliárd dollárt ért.

Az elemzők optimisták a cég jövőjére nézve a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciába való befektetések miatt, mindeközben akadályokra is lehet számítani, főleg szabályozói oldalról. Az Európai Unió is ránéz arra, hogy a Microsoft többmilliárd dolláros befektetése az OpenAI-ba sértheti-e az unió vállalati összefonódást ellenőrző rendeletét, de általánosságban is alaposabban kezd foglalkozni azzal, hogy milyen szintű a verseny a generatív mesterséges intelligencia piacán. A 2023-as évben kezdődött leépítések is folytatódnak, a tavaly megszüntetett 10 ezer pozíció után idén januárban további majdnem kétezer munkavállalótól válik meg a cég.

Amikor Nadella átvette az irányítást, a termékek zárt természete volt jellemző, beleértve a Windows és Office szoftvereket, de idővel a cég nyitottabbá vált a termékintegrációkra, és egyben a riválisokra is, partnerséget kötött például a VMWare-rel. A korábban nyílt forráskódot ellenző Microsoft Nadella alatt elkezdett szoftvereket kiadni nyílt forráskódú licencekkel, és Linuxra is megérkezett a Teams.

Nadella levezénylésével a Microsoftnak sikerült rátennie kezét 75 milliárd dollárért az Activision Blizzardra, ami már a cég utolsó negyedéves beszámolójában is jelentőset dobott a gaming részleg bevételein. Mindeközben az Azure a három hónapos időszakban 30 százalékos bevételnövekedést ért el, ezzel mutatva, hogy a Ballmer-éra alatt lábat eresztett cloud computing mostanra már a cég egyik legjövedelmezőbb ága.