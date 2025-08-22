H20: amikor az USA enged, Kína bekeményít

Az Nvidia részéről a korábban kiadott, optimistának tűnő nyilatkozatok dacára egyre inkább úgy tűnik, hogy a kifejezetten a kínai piacra szánt H20 AI-rendszerek visszatérése az ázsiai ország piacára távolról sem olyan zökkenőmentes.

Bár az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma a kivitelre vonatkozó áprilisi tiltás alól júliusban kvázi felmentést adott az Nvidia-nak, Peking részéről ezzel párhuzamosan korábban nem hangsúlyozott nemzetbiztonsági aggályok merültek fel az amerikai rendszerek használatával kapcsolatosan.

A helyi illetékes hatóság, a Cyberspace Administration of China (CAC) korábbi közleménye szerint a szervezethez olyan információk jutottak el, melyek szerint az Nvidia chipjei súlyos biztonsági sebezhetőségeket tartalmaznak, emellett a CAC utalt arra is, hogy az amerikai törvényhozás szándékai szerint a Nvida-nak és más gyártóknak minden olyan chipet a lokáció behatárolására alkalmas nyomkövető megoldással kell ellátni, mely az Egyesült Államok exportkorlátozó intézkedéseinek hatálya alá esik.

Az Nvidia augusztus elején tagadta, hogy bármiféle hátsó kapu vagy egyéb, biztonsági kockázatot jelentő kód szerepelne a rendszereiben, azt Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang pedig legutóbb éppen mostani, tajvani látogatása során nyilatkozta a sajtónak, hogy reményei szerint a helyzet megoldódik, miután a cég illetékesei július végén választ adtak a kínai hatóság összes felmerülő kérdésére.

Ettől függetlenül a végleges hatósági álláspont kialakításáig az Nvidia bennfentes információk szerint belenyúlt a gyártás-ellátási láncba, így több partnerét is arra kérte, hogy ideiglenesen szüneteltesse a H20-szal kapcsolatos összeszerelési és egyéb folyamatokat. A beszállító- és gyártópartnerek között van nem hivatalos információk szerint a Foxconn, a Samsung és a chipek tokozásában közreműködő arizonai Amkor.

Elemzők szerint ha a H20 chipek behozatalát Kína betiltja, az éves szinten legalább 20 milliárd dolláros bevételkiesést jelenthet az Nvidia-nak, mely a helyi szereplők, így köztük elsősorban a Huawei erőre kapása miatt fokozatosan kiszorulhat a kínai adatközpontokból.