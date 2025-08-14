A Huawei chipek miatt késhet a DeepSeek új modellje

Az R2 bevezetése a következő hetekben várható a kínai sajtó szerint, melyet eredetileg májusra tervezett a DeepSeek.

Az R1 következtetéses modellel nagyot gurító kínai startup, a DeepSeek mint kiderült: kényteloem volt elhalasztani soron következő új AI-modellje eredetileg májusra tervezett kiadását, miután a Huawei chipekkel végzett betanítási kísérletei elégtelen eredményekkel zárultak – írta meg a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva. Kínai médiajelentések szerint az R2 modell végül a következő hetek során jelenik meg. A szivárogtatók szerint a kínai startup folyamatosan technikai nehézségekbe ütközött az R2 képzése során, míg a Huawei Ascend chipjeit használta. A cég ezután stratégiát váltott, és a betanításhoz Nvidia, míg a következtetéses feladatokhoz a Huawei komponenseit kezdte el használni.

Ugyan az Egyesült Államok júliusban engedélyezte az Nvidia számára, hogy újraindítsa H20 chipjeinek értékesítését Kínában, Peking biztonsági aggályokat fogalmazott meg az amerikai gyártmányú chipek használatával kapcsolatban a kritikus kínai MI-fejlesztésekben, és továbbra is a hazai alternatívák használatát szorgalmazza.

Az Nvidia H20-asa továbbra is messze a legnépszerűbb AI-chip Kínában, annak ellenére, hogy a Huawei és Peking az utóbbi Ascend termékcsaládjának bevezetését propagálja. A tavaly kiadott DeepSeek R1 modellt még nagyrészt H20 chipekkel tanították be, de olyan más kínai szereplők is használják, mint a ByteDance, a Tencent Holdings és az Alibaba Group.

Via Financial Times.