Visszakapják az amerikaiak az Apple Watch véroxigénmérőjét

Több évnyi huzavona után kerül vissza az újratervezett funkció.

Az Apple csütörtökön jelentette be, hogy sikerült újraterveznie a Watch okosóra véroxigén-szintet mérő funkcióját, mely körül évekig húzódó szellemi tulajdonjogi vitának sikerült kialakulni. Az Egyesült Államok vámhatóságának friss határozata után azonban az almás cég már rendelkezik a szükséges plecsnivel ahhoz, hogy az Apple Watch Series 9, Series 10 és Apple Watch Ultra 2 felhasználók számára kiadja a funkciót visszahozó frissítést az amerikai felhasználók számára. Az egészségügyi mérést az iOS 18.6.1-es és watchOS 11.6.1-es frissítéssel lehet majd újra aktiválni.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Az Apple 2023 végén döntött az Apple Watch Series 9 és Ultra 2 modellek forgalmazásának betiltásáról az amerikai piacon, miután egy technológiai cég, a Masimo megalapozottan nyújtott be panaszt vele szemben az okosórákban található véroxigénszint-mérő szenzornál használt szabadalmainak illetéktelen használata miatt. Utána a kereskedelmi bizottság betiltotta a vitatott technológiákat tartalmazó almás termékek importját. Az Apple a tilalom 2023. december 26-i életbe lépése előtti napokban vonta ki átmenetileg a Watch Series 9-et és a Watch Ultra 2-t fizikai és online áruházaiból. Nem sokkal később fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, és 2024 elején kompromisszumot is kötött, mikor eltávolította a Blood Oxygen alkalmazást és a szükséges szenzorokat az Egyesült Államokban újonnan értékesített Apple Watch egységekből az importtilalom alóli mentesülés érdekében.

A visszakerülő SpO2-mérés funkcióban az Apple órája csak a véroxigén-telítettségre vonatkozó adatokat gyűjti, de a feldolgozás, valamint az egészségügyi jelzők és értékek számítása már az órával párosított iPhone-on történik.