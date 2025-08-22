Van egy jelentkező, aki 0 dollárért vinné a Chrome-ot
Még augusztusban ítéletet hozhat a bíró abban a jóvátételi eljárásban, melynek tétje, hogy a Google-t milyen formában kötelezik arra, hogy a keresőpiacon megállapított monopóliuma feloldódjon vagy legalábbis fellazuljon. Az ügy lezárásaként benne van a pakliban, hogy a cégnek kötelező lesz eladnia egy-két részlegét vagy termékét, elsősorban a Chrome webböngészőt - melyre szép számmal érkeznek is a licitek.
Az egyik legújabb, egyben legabszurdabb ajánlatot tegnap juttatta el az ügyben eljáró bírónak, Amit Mehta-nak egy berlini keresőcég, a keresés mellett vagy helyett leginkább faültetési akcióiról ismert Ecosia. A környezettudatos működést zászlajára tűző startup szerint a Chrome-ot nem kéne eladni, helyette
egy alapítványnak kéne átadni a kezelését, melynek kurátori szerepét történetesen az Ecosia látná el.
A tízéves időtartamra szóló kiszervezés ideje alatt a Chrome az Ecosia előrejelzése szerint nagyjából egybillió dollárnyi bevételt termelhet, melynek 60%-a, azaz uszkve 600 milliárd dollár jutna a német nonprofit céghez, amit az utolsó centig klímavédelmi célokra fordítanának, 40% pedig a Google-nél maradhatna.
A Google a 40%-os bevételrészesedés mellett megtarthatná a Chrome-mal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot, mi több, a böngésző alapértelmezett keresőmotorjaként is megmaradhatna a cég saját keresője.
Bár a cél nemes, az ítélethozatalt (és az összes fellebviteli szakasz megjárását) követően esélyesebb egy olyan forgatókönyv megvalósulása, ahol tulajdonjogért cserébe dollár tízmilliárdok vándorolnak egy for-profit cég bankszámlájáról a Google számlájára.
Az AI-ban motorozó cégek különösen aktívan érdeklődnek a Chrome iránt, a per során már az OpenAI is közölte, hogy megvenné a böngészőt, de legutóbb éppen a Perplexity tett rá egy 34,5 milliárd dolláros ajánlatot.