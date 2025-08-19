Olcsón megúszta az Intel exmérnöke, aki üzleti titkokat vitt a Microsofthoz

A több ezer bizalmas dokumentumot lopó férfi karrierjének nem meglepő mód annyi.

Az Intelnél korábban tíz évig termékmarketing-mérnökként dolgozó Varun Gupta 2020-ban búcsúzott el a vállalattól, nem is akárhogyan: előtte még több ezer bizalmas fájlról készített magának másolatot, melyek főleg prezentációk és érzékeny üzleti adatok voltak. Az egyik dokumentum az Intel árképzési stratégiájának részleteit is tartalmazta, melyet a vádak szerint a szakember a saját javára próbált fordítani, miután átigazolt a Microsofthoz, és több alkalommal is részt vett a két cég közötti üzleti tárgyalásokon.

William Narus ügyészhelyettes eredetileg nyolc hónap börtönt szabott volna ki Guptának a bizalmas információkkal való szándékos és ismételt visszaélés miatt, de Gupta ügyvédje szerint miután védence már kifizette a polgári peres eljárás rendezéséhez szükséges 40 ezer dollárt az Intel számára, és tartós reputációvesztést szenvedett el karrierjében, így a további büntetésként kirótt szabadságvesztés már nem indokolt.

A végső döntést Amy Baggio, az Egyesült Államok kerületi bírója hozta meg, aki nyolc hónapnyi szövetségi börtönbüntetés költségeinek megfelelő pénzbírságot szabott ki az elkövetőnek két év próbaidő mellett. A helyi jelentések szerint Gupta ezek után érthető mód elhagyja a technológiai szektort - a borászat iránti érdeklődését szeretné kamatoztatni a jövőben, és szőlőültetvény-menedzsmentet kezdett el tanulni.

Via TechSpot.