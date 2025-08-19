Excel-függvényként is elérhetővé vált a Copilot

A Microsoft generatív AI asszisztense a =COPILOT() függvény formájában szervesebben épül be a népszerű táblázatkezelőbe, így cellákba írt szöveges promptok támogathatják az adatelemzést és a tartalomgenerálást.

Ha valakinek netán az lett volna a perverz vágya, hogy a Copilot asszisztenst az Excelen keresztül érje el, nem kell enélkül leélnie az életét: a Copilot hagyományos függvényként kap helyet a népszerű táblázatkezelő szoftverben. A Microsoft 365 Copilot béta verziójának felhasználói hétfő óta érhetik el a COPILOT függvényt, mely lehetővé teszi, hogy a redmondiak AI-segédje generatív feladatokat hajtson végre a tetszőleges cellákban. Korábban a Copilotot az Excelben csak az oldalsó paneleken vagy csevegőfelületeken keresztül lehetett előhívni olyan feladatokhoz, mint a diagramok létrehozása vagy a képletekre tett javaslatok generálása.

Mint minden más Excel függvény esetében, így a =COPILOT() függvényt is egyenlőségjellel kell meghívni, majd zárójelek közt megadni az adott promptot idézőjelek nélkül. Ezt követően vesszővel elválasztva megadható a cella (vagy cellatartomány), amit vizsgálnia kell az AI-nak. A funkciót bemutató videón a COPILOT-ot például egy kávéfőzővel kapcsolatos vélemények összegzéséhez használják. A példában a termékhez fűződő, különféle vásárlóktól érkező egyes megjegyzések a D oszlopban jelennek meg, a negyedik sortól a 18. sorig. A D21 cellába ezért az alábbi képletet kell gépelni, hogy az értékelésekről összefoglalót adjon a COPILOT: „=COPILOT("Summarize this feedback into a paragraph",D4:D18)”.

A felhasználók a COPILOT képletet más függvényekkel, például a HA, SWITCH, LAMBDA vagy a WRAPROWS függvényekkel is kombinálhatják. A függvény egyelőre csak a betanítása során használt adatokat használja, és egyelőre nem fér hozzá új adatokhoz a webről vagy a céges dokumentumokból.

A Microsoft a jövőben jó eséllyel kiterjeszti majd a funkció elérhetőségét, de egyelőre szükséges hozzá a Microsoft 365 Copilot előfizetés, mely felhasználónként havi 30 dollárba kerül, valamint a Microsoft Insider programban való részvétel. A funkció egyelőre Windows és Mac alatt próbálható ki, mielőtt webes felületen keresztül is elérhetővé teszi a cég.