Mi hajtja a számítástechnika forradalmait? - 3.

Harmadik, befejező részéhez ért a modern számítástechnika történetét bemutató podcast-sorozatunk, melyet eredetileg könnyű kis vízparton fogyasztható nyári tartalomnak szántunk, aztán végül egész komoly témák kerültek elő az adásokban.

Ez alól a befejező rész sem kivétel, Kollár Laci ezúttal a közösségi hálózatokról, a mesterséges intelligenciáról és a jövőről beszélt nekünk, olyan fajsúlyos témákat érintve, mint a kvantum számítástechnika vagy éppen a szingularitás.

Ha nem hallgattad még meg az első és második részt, mindenképpen kezdj azokkal, hogy teljes képet kapj, a virtuális túrához pedig továbbra is melegen ajánljuk Laci rendkívül alapos háttéranyagát, amit itt érhetsz el.

