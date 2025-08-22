Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2025. augusztus 22. 11:25

Mi hajtja a számítástechnika forradalmait? - 3.

Elérkeztünk a számítástechnikai fejlődéstörténetét végigkísérő sorozatunk befejező részéhez, melyben már kicsit a jövőt fürkésszük.

Harmadik, befejező részéhez ért a modern számítástechnika történetét bemutató podcast-sorozatunk, melyet eredetileg könnyű kis vízparton fogyasztható nyári tartalomnak szántunk, aztán végül egész komoly témák kerültek elő az adásokban.

Ez alól a befejező rész sem kivétel, Kollár Laci ezúttal a közösségi hálózatokról, a mesterséges intelligenciáról és a jövőről beszélt nekünk, olyan fajsúlyos témákat érintve, mint a kvantum számítástechnika vagy éppen a szingularitás.

Ha nem hallgattad még meg az első és második részt, mindenképpen kezdj azokkal, hogy teljes képet kapj, a virtuális túrához pedig továbbra is melegen ajánljuk Laci rendkívül alapos háttéranyagát, amit itt érhetsz el

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.

