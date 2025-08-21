Költekezés után toborzási stop a Meta-nál

Hivatalosan is megerősítette a Meta Platforms azokat a lapértesüléseket, melyek az elmúlt napokban arról számoltak be, hogy a cég ideiglenesen leállította a toborzást a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő divíziója számára. Ez a toborzási hullám alighanem a Meta eddigi történetének legköltségesebb humánerőforrás-szerzési akciója volt. A cég milliárdokat költött a versenytársaknál dolgozó tehetségek elcsábítására, óriási bónuszokat ígérve számukra, amivel nagyjából 50 mérnököt és kutatót sikerült is meggyőzniük Zuckerbergéknek.

A számolatlan költekezés berekesztéséről az amerikai sajtó bennfentes forrásokra hivatkozva úgy számolt be, hogy azt (ismét) szervezeti változások követik majd. Ennek eredményeként a Meta SuperIntelligence Labs alá négy új csapatot szerveznek, ezek közül az egyik a nagy nyelvi modellek fejlesztésére fókuszál, egy másik a hosszú távú kutatásokra, a harmadik a fogyasztói AI-termékekre fókuszál, a negyedik pedig az infrastruktúráért lesz felelős.

A divíziót változatlanul Alexandr Wang fogja majd össze, aki júniusban csatlakozott a Meta-hoz, amikor cégében, a Scale AI-ban 14,3 milliárd dollár értékben részesedést szerzett a Zuckerberg-birodalom. A The Wall Street Journal riportja szerint a toborzási stop alól kizárólag Wang külön engedélye alapján tehető kivétel.

A New York Times a hét elején ezzel párhuzamosan arról cikkezett, hogy a Meta a toborzási hullámot követő átstrukturálás során fontolóra feszi az AI-részleg méretének csökkentését. Ez várhatóan több, korábban a cég kötelékébe került vezető távozásával járhat, emellett a programozói csapat létszámát is csökkenthetik a vállalatnál.

A toborzással, illetve az AI-fejlesztésekkel kapcsolatosan elszálló költségeket korábban lelkesen fogadták a befektetők, a számolatlan pénzszórás fenntarthatósága kapcsán azonban már korábban felmerültek kétségek iparági elemzők körében. A mostani hír éppen ezért kisebbfajta befektetői bizonytalanságot is eredményezett, melynek köszönhetően a Meta papírjainak árfolyama csaknem négy százalékot zuhant az augusztus közepi mindenkori csúcshoz képest.