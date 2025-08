Ezt is jogod van tudni: mankó céges megfigyeléshez, fusizáshoz

A 62. kraftie adásba belesajtoltunk mindent, ami lényeges, és kimaradt legutóbb az 54. adásból. Dr. Kozma Anna munkajogi szakjogásszal beszélgettünk az alvállalkozói létről, munkaszerződésekről, részvényopciókról, túlóráról, side projektekről, céges megfigyelésről. Az is kiderül, hogy kié a kód, amit írok.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

