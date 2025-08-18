Ömlik a pénz a ChatGPT mobilappokon keresztül

Sokat kell még tenni a konkurens fogyasztói chatbotoknak ahhoz, hogy megközelítsék a ChatGPT dominanciáját mobilplatformon.

Az iOS-re és Androidra is elérhető ChatGPT mobilalkalmazás az Appfigures friss számai szerint több mint kétmilliárd dolláros globális fogyasztói költést generált 2023-as májusi indulása óta. Ez a szám körülbelül harmincszor annyi, mint amennyit a rivális Claude, Copilot és Grok szolgáltatások mobilappjain keresztül összesen költöttek a felhasználók.

A számokat persze inkább útmutatóként érdemes értelmezni, és kizárólag a digitális áruházakon keresztül felfedező és fizető felhasználókra vonatkoztatni, mivel nem adnak teljes képet az egyes AI-cégek bevételéről. A felhasználók, vállalkozások és szervezetek online is előfizethetnek a különböző csomagokra, és a vállalatok más módokon is termelnek bevételt, például API-kon keresztül.

A ChatGPT mobilalkalmazás idén eddig 1,35 milliárd dollárt generált, ami 673 százalékos növekedés a 2024-es év azonos időszakában jelentett 174 millió dollárhoz képest. Az alkalmazás átlagosan havi 193 millió dollárt termel, szemben a tavalyi 25 millió dollárral. Ez jelentősen magasabb, körülbelül 53-szor annyi, mint a ChatGPT legközelebbi versenytársának számító Grok mobilapp bevétele, mely idén eddig körülbelül 25,6 millió dollárt termelt.

A Grok átlagos havi fogyasztói kiadása a becslések szerint 3,6 millió dollár, ami a ChatGPT költésének 1,9%-a. Érdemes hozzátenni, hogy amikor az xAI Grok chatbotja 2023 novemberében elindult, akkor még nem volt dedikált iOS és Android alkalmazása, a mobilappok csak idén év elején érkeztek meg, jelentős hátránnyal. Egy másik érdekes viszonyítási szám, hogy a ChatGPT letöltésenkénti globális költése továbbra is 2,91 dollár, szemben Claude 2,55 dollárjával, Grok 0,75 dollárjával és Copilot 0,28 dollárjával.

A ChatGPT előnye a letöltések számában is megmutatkozik: a mai napig az alkalmazást becslések szerint 690 millió alkalommal telepítették világszerte, szemben a Grok 39,5 milliójával.