Újabb skalpot gyűjtött a Google felhős üzletága

Tovább erősítheti piaci befolyását a felhőszolgáltatások szegmensében a Google. A cég bennfentes források szerint jelentős összegről, mintegy tízmilliárd dollárról szóló, hatéves határozott időtartamú kapacitásbérleti szerződést ütött nyélbe a Meta-val, ezzel rövid időn belül a második, jelentős horderejű üzletet kötve - továbbra is a mesterséges intelligencia rendszerek kimeríthetetlen kapacitásigényének köszönhetően.

A The Information riportja szerint a Meta a megállapodás révén a Google Cloud által biztosított szerver és hálózati erőforrásokhoz és adattárolókhoz egyaránt hozzáférhet majd a megszabott keretek között az elkövetkezendő hat évben. A szerződés a Meta gigászi beruházási és fejlesztési tervének része, melynek méretét jól jelzi, hogy a cég csak idén 114 és 118 milliárd dollár közötti összeget kíván eltapsolni jelentős részben AI infrastruktúrára és egy a szakterületre specializált elit humánerőforrás felépítésére.

Az adatközponti fejlesztések részben az újabb ügyfelekre építve a Google-nél is piroritást kaptak. Az anyacég, az Alphabet utoljára februárban adott CAPEX-előrejelzést, akkor a cég 75 milliárd dolláros beruházási keretet húzott meg a 2025-ös évre, mely az 58,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust már akkor is jelentős mértékben meghaladta. Ezt az összeget toldotta meg júliusban a társaság további tízmilliárd dollárral, hogy hatékonyabban le tudja dolgozni továbbra is fennálló, ám egyre csökkenő hátrányát a piacot vezető két nagy riválissal, az AWS-sel és a Microsoft-féle Azure-rel szemben.

A felhős üzletág az Alphabet teljes, 96 milliárd dollárt meghaladó második negyedéves forgalmából 13,6 milliárd dollárt hozott, a részleg növekedése pedig messze meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat (32% szemben a 26,5%-kal). Az üzletág ügyfeleinek száma eközben csak a második negyedévben 28%-kal nőtt.

Az egyik legfontosabb skalp májusban jött össze a cégnek, ekkor kötött együttműködési megállapodást a Google és a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI arról, hogy a tavasz végétől a Microsoft mellett a cég a Google felhőinfrastruktúráját is igénybe veszi AI-rendszereinek üzemeltetéséhez.