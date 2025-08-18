A HTC is belép az okosszemüvegek piacára

Az AI-asszisztenssel ellátott Vive Eagle-t főleg utazásokhoz ajánlja a gyártó.

Évekkel ezelőtt a HTC még a Vive szériás headsetekkel mérettette meg magát a virtuálisvalóság-eszközök mezőnyében, és mivel láthatóan nem szeret kimaradni semmilyen forrónak számító trendből, piacra dob egy okosszemüveget is - a Vive Eagle AI lényegében a Meta és a Ray-Ban által közösen készített szemüvegek kihívójaként érkezik. Egy teljesen hagyományos divatszemüvegnek néz ki, megpakolva FPV kamerával, beépített AI funkciókkal és sztereó hangszórókkal. Számos áttetsző színben választható, a hagyományos fekete mellett többek közt kávé, szürke és bordós árnyalatokban is.

Ami a specifikációkat illeti: a szemüvegben egy Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 processzor dolgozik 4GB RAM társaságában, ami mellé 32 GB tárhely adott. Egy 12 MP-es ultraszéles látószögű kamerával rendelkezik, mely 3024x4032 pixeles fotókat és akár 1512x2016 pixeles videókat tud rögzíteni 30 fps-sel. A jobb oldali kereten egy LED-es villanó jelzi a külső szemlélő számára, ha az eszköz viselője éppen felvételt készít. Az okosszemüveg alig 49 grammot nyom, és adott az IP54-es besorolás szerinti víz- és porvédelem. Támogatja a Wi-Fi 6E és a Bluetooth 5.3 kapcsolatot, és a Vive Connect alkalmazáson keresztül bármilyen iOS 17.6+ vagy Android 10+ rendszerű telefonnal párosítható.

A beépített 235 milliamperórás akkumulátor készenléti állapotban 36 óra működést ígér, folyamatos zenelejátszással 4,5 órát, míg hanghívás esetén 3 órás üzemidőt garantál. A mellékelt mágneses töltővel azonban 23 perc alatt 80 százalékra feltölthető a nulláról.

A vezérlésről a Vive AI hangasszisztens gondoskodik, mely kompatibilis a Google Gemini és a ChatGPT (béta) szolgáltatásokkal is, és olyan funkciókat garantál, mint a valós idejű fordítás 13 nyelv támogatásával. A HTC Vive Eagle kiskereskedelmi ára 521 dollár, de egyelőre csak Tajvanon előrendelhető, a nyílt értékesítés szeptemberben kezdődik. A gyártó egyelőre nem közölt további részleteket a globális piacra való bevezetésről.