Ha kell, ha nem megkapják az állami üzenetküldőt az oroszok
Szeptembertől minden "okoskütyüre" kötelező lesz gyárilag telepíteni Oroszországban az állami fejlesztésű és üzemeltetésű MAX azonnali üzenetküldő platformot, melybe számos kormányzati ügyintézési funkciót is integrálni fognak a későbbiekben.
Szeptember 1-től minden, Oroszországban értékesített okostelefonra és tabletre gyárilag telepíteni kell az állami fejlesztési háttérrel készülő MAX szuperappot, mely eleinte elsősorban azonnali üzenetküldő funkciót kínál majd a felhasználóknak, később azonban több kormányzati ügyintézési lehetőséget is belecsatornáznak majd.
A kormány csütörtöki döntése jelentős hátszelet biztosít a platform számára, különösen miután Oroszország korlátozni kezdte az olyan, népszerű piaci versenytársakat, mint a WhatsApp vagy éppen a Telegram.
Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!
A csütörtöki kormányhatározat emellett előírja azt is, hogy az országban eladott androidos készülékek után az iPhone okostelefonokra és iPad tabletekre is kötelező lesz előre telepíteni a RuStore nevű helyi alkalmazás-piacteret, január 1-től pedig az okostévéken ott kell lennie az állami tévécsatornákat közvetítő LIME HD TV appnak is.
Az orosz törvényhozás az ország szuverenitási törekvéseit 2019-től kezdődően átfogó jogszabályokkal segítette elő, ezek közül a "Szuverén Internet Törvény" volt az egyik mérföldkő, melynek célja, hogy Oroszország internetes infrastruktúráját végső soron el lehessen szigetelni a globális hálózattól.
A szuverenitási törekvések Ukrajna 2022-es invázióját követően felgyorsultak, miután több nyugati technológiai cég is kivonult az országból, illetve elérhetetlenné tette a szolgáltatását, szolgáltatásait Oroszországban.
Az állami üzenetküldő szuperappot a VK fogja fejleszti, mely idén márciusban indította útjára a WeChat által inspirált VK Max bétatesztjét. A platformban a csevegőfunkción kívül található fizetési rendszer, különböző minialkalmazások, illetve fájlmegosztási lehetőség legfeljebb 4 GB-os mérethatárig.