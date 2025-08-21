Ha kell, ha nem megkapják az állami üzenetküldőt az oroszok

Szeptember 1-től minden, Oroszországban értékesített okostelefonra és tabletre gyárilag telepíteni kell az állami fejlesztési háttérrel készülő MAX szuperappot, mely eleinte elsősorban azonnali üzenetküldő funkciót kínál majd a felhasználóknak, később azonban több kormányzati ügyintézési lehetőséget is belecsatornáznak majd.

A kormány csütörtöki döntése jelentős hátszelet biztosít a platform számára, különösen miután Oroszország korlátozni kezdte az olyan, népszerű piaci versenytársakat, mint a WhatsApp vagy éppen a Telegram.

A csütörtöki kormányhatározat emellett előírja azt is, hogy az országban eladott androidos készülékek után az iPhone okostelefonokra és iPad tabletekre is kötelező lesz előre telepíteni a RuStore nevű helyi alkalmazás-piacteret, január 1-től pedig az okostévéken ott kell lennie az állami tévécsatornákat közvetítő LIME HD TV appnak is.

Az orosz törvényhozás az ország szuverenitási törekvéseit 2019-től kezdődően átfogó jogszabályokkal segítette elő, ezek közül a "Szuverén Internet Törvény" volt az egyik mérföldkő, melynek célja, hogy Oroszország internetes infrastruktúráját végső soron el lehessen szigetelni a globális hálózattól.

A szuverenitási törekvések Ukrajna 2022-es invázióját követően felgyorsultak, miután több nyugati technológiai cég is kivonult az országból, illetve elérhetetlenné tette a szolgáltatását, szolgáltatásait Oroszországban.

Az állami üzenetküldő szuperappot a VK fogja fejleszti, mely idén márciusban indította útjára a WeChat által inspirált VK Max bétatesztjét. A platformban a csevegőfunkción kívül található fizetési rendszer, különböző minialkalmazások, illetve fájlmegosztási lehetőség legfeljebb 4 GB-os mérethatárig.