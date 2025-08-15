Tényleg nagyon szeretne venni egy böngészőt a Perplexity

Nem csak a Chrome-ért jelentkezett be az AI startup.

A Perplexity nemrég tette elérhetővé Comet nevű böngészőjét a Pro előfizetői csomag felhasználóinak az Egyesült Államokban, de más jelek is utalnak arra, hogy a keresőmotor fejlesztői a böngészőkben látják a jövőt. A héten érkezett a hír, hogy a Google kéretlen vételi ajánlatot kapott a Chrome böngésző felvásárlására, nem is akármilyen összeggel: a startup 34,5 milliárd dollárt adna a böngészpiacot uraló termékért, mely összeg magasabb a Perplexity jelenlegi 14-20 milliárd dolláros értékelésénél. Tehát a cégnek egyelőre közel sincs ennyi készpénze, de közlése szerint több befektető is támogatná az üzletet.

A The Information jelentése szerint a startup az egész nyarat azzal tölthette, hogy más riválisokat is megkeressen különféle ajánlatokkal: egymilliárd dollárt kínált a biztonsági fókuszú Brave böngészőéért, és tárgyalásokat indított a DuckDuckGo-val és az Arc-ról ismert The Browser cégekkel. Utóbbi két féllel kapcsolatban nem tudni, hogy született-e konkrét ajánlattétel. A folyamatok mindhárom céggel elakadhattak, ezért tehetett magas ajánlatot a Perplexity a Chrome-ra – írja a The Information.

A Comet a Perplexity saját keresőmotorját kínálja alapértelmezetten, így az AI által készített összefoglalók egyenesen a böngészőből érhetők el. A cég saját AI-ügynöke, a Comet Assistant szintén a termékbe épült, hogy e-maileket összegezzen, naptárbejegyzéseket kezeljen, illetve segítse a felhasználókat a webes navigációban. A böngészőnek köszönhetően a Perplexity a Google Chrome megkerülésével tudja elérni a felhasználókat.

Via The Information.