Több pénzt hagy a fejlesztők zsebében a Google Stadia

A Google több kezdeményezést is bejelentett, amellyel a Stadia támogatására buzdítaná a kiadókat és fejlesztőket.

A Google a Google for Games Developer Summit keretei között jelentette be, hogy az október 1. után megjelent Stadia-játékok esetében kisebb jutalékot számít fel az eladások után - mindössze a vételár 15 százalékát csípi le magának. Fontos megkötés, hogy az "akció" csak 2023 végéig él a jelenlegi tervek szerint, és az első hárommillió dollárra vonatkozik mindössze, vagyis ezt követően az eredeti felállás szerint osztozkodik majd a cég a kiadókkal és a fejlesztőkkel.

A Google célja ezzel az, hogy a Stadia támogatására biztassa a játékkészítőket, ami létfontosságú a felhős platformja számára, hiszen a belsős fejlesztőstúdióit felszámolta. Mostanában egyébként is bőkezűbbek a platformtulajdonosok a fejlesztőkkel szemben: a Google már a Play Store-ban is csökkentette a jutalékát évi egymillió dollár erejéig, és többek között az Apple is hasonló programot indított.

A vállalat emellett az extra funkciókat és "ingyenes" játékokat biztosító Stadia Pro-előfizetést is igyekszik vonzóbbá tenni az alkotóknál. Ettől a hónaptól kezdve a cég az előfizetési díjak 70 százalékát szétosztja a szolgáltatást támogató csapatok körében, a részesedést pedig a játékosok aktivitása határozza majd meg. Emellett egy jutalékalapú ajánlórendszert is bevezet jövőre: amennyiben egy felhasználó a fejlesztő vagy kiadó ajánlólinkjén keresztül regisztrál a Stadia Próra, és a próbaidőszakot követően is előfizető marad, 10 dollárt hoz majd a link tulajdonosának.