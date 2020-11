Felére csökkenhet az Apple-adó mértéke

Lazít sokat bírált jutalékelszámolási rendszerének feltételein az Apple. A cég szerdán bejelentette, hogy az App Store-on keresztül értékesített szolgáltatások és egyéb digitális javak után beszedett egységes, 30%-os jutalékot január 1-jétől 15%-ra mérsékli. A céget az utóbbi hónapokban fokozódó nyomás alá helyezte több nagyobb iparági szereplő is amiért szerintük az Apple-adónak csúfolt magas jutalékot az Apple bevételeinek növelése mellett nyilvánvalóan arra is használja, hogy saját szolgáltatásait előnyben tudja részesíteni, ezáltal torzítva a versenyt.

KICSIKNEK KEDVEZ

A most bejelentett lépés látszólag enyhülést hozhat ebben a kérdésben, az Apple gyakorlatát legintenzívebben támadó cégek - így többek közt az Epic Games, a Deezer vagy éppen a Spotify - ugyanakkor nem számíthatnak semmiféle kedvezményre, az Apple ugyanis csak a kisebb, éves szinten egymillió dollár alatti összesített árbevételt elérő cégek értékesítései után csökkenti a jutalékot.

Az Apple által App Store Small Business Program-nak nevezett kedvezményrendszer a cég szerint az alkalmazásfejlesztők jelentős többségét érinti majd, azt ugyanakkor nem közölte a cég, hogy a mintegy 28 millió fejlesztőből álló bázisnak ténylegesen mekkora hányada élhet a kedvezőbbé váló feltételekkel, szintúgy nem bocsátkozott semmiféle jóslásba a vállalat azzal kapcsolatban, hogy a program révén mekkora bevételtől esik majd el.

A program több részletét még nem hozta nyilvánosságra az Apple, az ugyanakkor már most kiderült, hogy automatikusan senki nem kerül be a programba, melyet az újonnan regisztráló fejlesztők is igénybe vehetnek. A feltételek alapján ha egy fejlesztő forgalma az App Store-on keresztül adott naptári évben átlépi az egymillió dollárt, a továbbiakban automatikusan a 30%-os jutaléksávba sorolódik, de ha a következő évben nem éri el a határt a bevétel, akkor a fejlesztő visszajelentkezhet a programba.

Kevesek számára köztudott, de az Apple a múltban többször is kínált különféle kedvezményes programokat a fejlesztőknek és különböző digitális szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Így például már 2016-ban létezett olyan program, melyben csak a 30%-os jutalék felét kellett kifizetni egy-egy havi díjas előfizetés után abban az esetben, ha az előfizető legalább 12 hónapig fenntartotta előfizetését. Emellett léteznek egyedi megállapodás alapján adott kedvezmények, így például az Amazon iOS-es alkalmazásából indított Prime Video kölcsönzések után nem szed jutalékot az Apple. Ezeket a megállapodásokat ugyanakkor többnyire zárt ajtók mögött, egyedi elbírálás és feltételek alapján hozzák tető alá a felek.

KAPCSOLATI VÁLSÁG

Bár az App Store Small Business Program a hivatalos kommunikáció szerint a koronavírus világjárvány fejlesztőcégekre gyakorolt negatív hatásait kívánja elsősorban ellensúlyozni, létrejötte emellett alighanem leginkább annak köszönhető, hogy az Apple viszonya talán még soha nem került olyan mélypontra a fejlesztői közösséggel, mint idén.

A vállalat több jogvita és az azt kísérő, meglehetősen intenzív PR-kampánynak is kénytelen volt elébe nézni idén, a legjelentősebb ilyen ügy az Epic Games által indított trösztellenes per volt. Emellett az App Store feltételrendszerével kapcsolatban versenytársak panasza alapján már vizsgálódik az Európai Bizottság is, illetve olyan nehézsúlyú szereplők is bírálták nyíltan vagy burkoltan a vállalat gyakorlatát, netán a fenti perben képviselt álláspontját, mint a Facebook vagy a Microsoft.