Felére csökken a Google-adó, legalábbis az első millió dollárig

Számottevően csökkenti a Play Store "adóját" a Google, a fejlesztőktől 30 helyett már csak 15 százalékot kanyarít le magának az értékesített alkalmazások, szolgáltatások és egyéb digitális termékek után - legalábbis az éves bevétel első egymillió dollárjából. Noha a forgalom utóbbi összeget meghaladó részénél a korábbi, 30 százalékos jutalék érvényes, a lépéssel a Google szerint így is a Play-en keresztül értékesítő fejlesztők mintegy 99 százalékának felére csökkennek majd a kiadásai, legalábbis ami a Google-adót illeti. Az új konstrukciót a keresőóriás idén július 1-jével lépteti érvénybe.

Ezzel a Google az Apple nyomdokaiba lép, amely tavaly jelentett be nagyon hasonló "adócsökkentést": a cupertinói óriás akkor arról beszélt, idén január 1-től szintén 30-ról 15 százalékra mérsékli saját jutalékát - ugyancsak évente egymillió dolláros bevételi határig, az App Store alkalmazásbolton keresztül. Lényeges különbség azonban, hogy az App Store Small Business Program kezdeményezésben azok a cégek, akik átlépik az egymillió dolláros éves bevételt, semmilyen kedvezményre nem számíthatnak. Ha tehát egy fejlesztő forgalma az App Store-on keresztül adott naptári évben meghaladja az egymillió dollárt, a továbbiakban automatikusan a 30 százalékos sávba kerül át, és akkor jelentkezhet csak vissza a programba, ha a következő évben nem éri el a kijelölt határt a forgalom.

Míg a Google szerint a platformját használó fejlesztőknek alig 1 százaléka lépi át az évi egymillió dolláros bevételt, az Apple nem árulta el, mintegy 28 millió főre rúgó fejlesztői bázisának mekkora része élhet az idén élesedett kedvezménnyel.

A Play Store-ra támaszkodó androidos fejlesztők legnagyobb részének mindenesetre jelentős könnyebbséget jelenthet a Google által újonnan bevezetett engedmény, ami lévén, hogy a fő riválisénál is érezhetően kedvezőbb feltételeket kínál, segíthet inkább a Google platformjára csábítani az alkalmazáskészítőket - de legalábbis javítani annak versenyképességét a szegmensben. A bevételekből lekanyarított, vaskos összegek miatt ráadásul több per is indult az óriáscégek ellen, amelyekben szintén jó pontot jelenthetnek a vállalatok számára a barátságosabbá tett jutalékok.