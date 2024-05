Csatlakozik az Anthropichoz az Instagram társalapítója

Komoly szakemberrel erősít az OpenAI riválisa.

Termékfelelősként csatlakozik Mike Krieger, az Instagram társalapítója a mesterséges intelligencia piacán egyre erősödő Anthropic startuphoz, aki korábban technológiai igazgatóként futtatta fel egymilliárd felhasználós szolgáltatássá a később Meta birtokába került közösségi platformot. A későbbiekben ő fogja felügyelni a termékek tervezésével és menedzsmentjével kapcsolatos folyamatokat, miközben a cég a vállalati alkalmazások fejlesztésére és a terjeszkedésre szeretne összpontosítani.

Krieger és alapítótársa, Kevin Systrom az Instagram eladása után jó pár évig nem hallattak magukról, tavaly februárban tértek vissza az Artifact nevű híraggregátor ötletével, ami a TikTokhoz hasonlóan algoritmusok segítségével szerette volna kiszolgálni a felhasználók igényeit, folyamatosan elemezve, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, és mik a fő érdeklődési köreik. Az app folyamatosan kalibrálta a híreket annak alapján, hogy bizonyos típusú és témájú tartalommal mennyi időt tölt a netező. Az Artifact azonban egy év működés után leállt, miután a tulajdonosok már nem láttak benne piaci lehetőséget, és nem tartották indokoltnak a további befektetést.

A többek közt Amazont és Google-t is befektetői közt tudható Anthropic március elején jelentette be Claude 3 nevű nagy nyelvi modellcsaládját, mely állítása szerint az OpenAI GPT-4 modelljét is lekörözi, és a héten vált elérhetővé Európában is. Az Anthropic némileg csúszással farolt be hónap elején mobilalkalmazásával a piacra, ahova időközben az OpenAI ChatGPT-je mellett belépett a Google Gemini-je is. Az Anthropic hamar az egyik legérdekesebb startuppá vált a generatív mesterségesintelligencia-piacon, a befektetők márciusban 18,4 milliárd dollárra értékelték. Abban a hónapban az Amazon további 2,75 milliárd dolláros befektetést jelentett be, így az e-kereskedelmi óriás cégbe eddig befektetett teljes összege 4 milliárd dollárra nőtt.