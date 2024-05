Európában is elérhető az Anthropic Claude chatbotja

A többek közt Amazont és Google-t is befektetői közt tudható Anthropic startup március elején jelentette be Claude 3 nevű nagy nyelvi modellcsaládját, mely állítása szerint az OpenAI GPT-4 modelljét is lekörözi. A modellcsalád három taggal érkezik: köztük a legerősebb az Opus, ami az Anthropic API-ján keresztül férhető hozzá Claude Pro előfizetéssel a fejlesztők és a felhasználók számára. A Sonnet az Anthropic ingyenes webes chatbotját működteti, a legkisebb modell pedig a Haiku.

A cég május elején indította útnak iOS-es mobilalkalmazását, ami első körben csak szűkebb piacon vált elérhetővé, és egészen hétfőig kellett várni a bejelentésre, miszerint a szolgáltatás elindul Európában is – éppen aznapra időzítve, amikor az OpenAI bemutatta a legújabb GPT-4o modellt. Ugyan a Claude.ai korábban már kitárta kapuit neten és mobileszközön is az Egyesült Királyságban, a startup először dob piacra terméket az EU-ban és az EU-n kívüli országokban, például Norvégiában, Svájcban és Izlandon is.

Az európai felhasználók és vállalkozások a webes felületen és iPhone alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a Claude chatbothoz, de a legfejlettebb modellek, így a Claude 3 Opus képességeit az előfizetéses Claude Pro csomag ügyfelei használhatják ki. Az Anthropic emellett piacra dobja a Claude Team előfizetés csomagokat is az európai térségben, melyek nettó havi 28 euróba (kb. 11 ezer forint) kerülnek. Nyelvi téren azért még vannak hiányosságok: az asszisztens folyékonyan beszél franciául, németül, olaszul, spanyolul és más európai nyelveken, de a magyarral egyelőre nem igazán birkózik meg.

A Claude mobilapp a rivális szolgáltatásokhoz hasonlóan chatbot formájában válaszol a felhasználók kérdéseire, ami azért jelent jelentős előrelépést, mert a Claude korábban csak az Anthropic Claude.ai weboldalán, illetve harmadik felek modellkönyvtárain keresztül volt elérhető, például az Amazon Bedrock, a Hugging Face vagy a Microsoft Azure platformokon.

Az Anthropic némileg csúszással farolt be hónap elején mobilalkalmazásával a piacra, ahova időközben az OpenAI ChatGPT-je mellett belépett a Google Gemini-je is. Az Anthropic hamar az egyik legérdekesebb startuppá vált a generatív mesterségesintelligencia-piacon, a befektetők márciusban 18,4 milliárd dollárra értékelték. Abban a hónapban az Amazon további 2,75 milliárd dolláros befektetést jelentett be, így az e-kereskedelmi óriás cégbe eddig befektetett teljes összege 4 milliárd dollárra nőtt.

Az együttműködés aggodalmat váltott ki a szabályozókból, az Egyesült Királyságban a hatóságok már vizsgálják, hogy az Amazon befektetései és partnersége az Anthropic-kal, valamint a Microsoft és a generatív mesterségesintelligencia-cégekkel kötött üzletek csökkenthetik-e a versenyt. Április közepén derült ki, hogy az unióban ezzel kapcsolatban nem indul formális vizsgálat, miután a szabályozó hatóságok nem találtak bizonyítékot arra, hogy a Microsoft bármilyen módon irányítaná, vagy beleszólna az AI-fejlesztő cég működésébe.