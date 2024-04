Most a Google podcast appja megy a temetőbe

A Google tavaly ősszel jelentette be, hogy a podcasteket tömörítő dedikált szolgáltatás, a Google Podcasts tartalmait migrálja, mielőtt 2024-ben végleg megválik tőle. Azóta elérkezett az április 2-i határidő, mostantól kezdve már hivatalosan is leveszi a cég a kezét a szolgáltatásról - először az Egyesült Államokban, majd globálisan is, bár a kivezetés további ütemezésével kapcsolatban még nem osztott meg információkat. A meglévő felhasználók júliusig exportálhatják a szolgáltatásban még elérhető előfizetéseiket.

A vállalat vélhetően arra törekszik, hogy a streaming szolgáltatás közel 500 millió fős (!) felhasználói bázisát átterelje a YouTube Music felületére, ami tavaly kezdte el támogatni a podcasteket, így dedikált fül érkezett az adások fogyasztásához az appon belül. A podcastek YouTube Music-ba való integrálása mellett beszédes jel volt, hogy a Podcasts app utoljára 2022 nyarán kapott frissítést, ez már utalt rá, hogy a vállalat inkább a YouTube-on belül fekszik rá a formátumra.

A YouTube Music podcastekkel való bővülése logikus döntés olyan szempontból, hogy a termék így hatékonyabban veheti fel a versenyt az Apple Music, az Amazon Music platformokkal, és persze a Spotify-jal, ami nemrég jelentett havi 500 millió aktív felhasználót. A YouTube Music 2021 novemberben érte el a 80 millió előfizetőt, a Spotify 210 millió fizető felhasználójával szemben.

A YouTube Music felé való erős elfordulás már évek óta látszódik, főleg mióta a cég 2020-ban kivezette a Google Play Musicot. Már 2018-ban világossá vált, hogy a Google Play Music a házon belüli rivális javára lehúzza a rolót, a felhasználókat hasonló módon terelték át a a YouTube Musicba.