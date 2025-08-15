Végleges az új Pebble órák dizájnja

Július vége óta nem titok, hogy a feltámasztott Pebble órák végül továbbra is a Pebble név alatt érkeznek idén, miután Eric Migicovsky alapítónak sikerült visszaszereznie a védjegyet. A Pebble-k feltámadását az tette lehetővé, hogy a Google volt olyan kedves, és az év elején nyílt forrásúvá a teljes Pebble forráskódot, így Migicovsky kapva kapott az alkalmon, hogy újra életet leheljen egykori szerelemprojektjébe. Azért ezzel együtt sem indult minden teljesen zökkenőmentesen, az új Pebble-k gyártása ugyanis csúszni kényszerült. Annyi biztossá vált, hogy innentől kezdve a Core 2 Duo és Core Time 2 helyett a Pebble 2 Duo, és a Pebble Time 2 érkezik.

Migicovsky szerdán blogbejegyzésben megmutatta a közelgő Pebble Time 2 dizájnját is, mely a korábbi tervek szerint eredetileg Core Time 2 néven érkezett volna, míg nem volt képben a védjegy visszaszerzése. Migicovsky cége, a Core Devices márciusban hintett el pár részletet a készülő Time 2-ről, mely akkoriban még jelentősen máshogy festett, és sokkal jobban hasonlított a 2016-ban mutatott, de végül meg nem jelent Pebble Time 2-re.

Az óra megjelenése összességében sokat változott, és funkciók terén is gazdagabb a paletta. A négy színben érkező óra elöl és hátul is rozsdamentes acélból készül, és a régebbi Pebble Time Steelhez hasonlóan rozsdamentes acél gombokat kap. Az 1,5 hüvelykes, 64 szín megjelenítésére képes e-papír kijelző RGB LED háttérvilágítást kap és érintésre is reagál. A becslések szerint 30 napig is kitarthat az üzemidő gazdaságosabb Bluetooth-chip miatt. Ezen felül adott lesz még a pulzusmérő, a lépésszámláló, hangszóró, lineáris aktuátormotor és a beépített iránytű is.

A kialakítást tekintve érdekesség még, hogy a hátlapot csavarok tartják majd a helyén, így könnyen levehető lesz, és azt is tudni, hogy valamilyen mértékben vízálló, de a pontos IP-besorolás még nem ismert. A Pebble Time 2 már előrendelhető a cég honlapján 225 dollárért világszerte szállítással, a megjelenést ténylegesen idén decemberre lőtte be a cég. A 149 dolláros Pebble 2 Duo-ra már szintén leadható a rendelés.

Eric Migicovsky tizenhárom évvel ezelőtt alapította meg a Pebble nevű, viselhető eszközöket gyártó céget, mely az e-könyvolvasóknál használt kijelzőkhöz hasonló óraszámlapokra építve hosszú rendelkezésre állást és egyszerű, felhasználóbarát kezelőfelületet ígért. Aztán a Pebble-t előbb a FitBit vette meg több mint nyolc éve, amit meg a Google kebelezett be 2019-ben, aztán a remek koncepció egy ideig eltűnt a süllyesztőben. A Pebble egykori vezetőjében felmerült, hogy mi lenne, ha a Pebble új életet kezdhetne valamilyen úton-módon, ezért addig kérlelte a Google-t hogy tegye nyílt forráskódúvá az egykori okosórák szoftverét, míg a cég kötélnek nem állt, így minden Pebble óra firmware-je hozzáférhetővé vált a GitHubon keresztül. Migicovsky pedig gyorsan létre is hozta a Core Devices céget, hogy ismét Pebble-ket gyártson, csak Core néven - ezután sikerült elintézni a régi név újbóli birtokba vételét is.