Idén bezárja kapuit a Google Play Music

Idén kerül az utolsó szög a Google Play Music koporsójába, amely így teljes egészében átadja a stafétát a Google másik zenestreaming szolgáltatásának, a YouTube Musicnak. Már 2018-ban világossá vált, hogy a Google Play Music a házon belüli rivális javára lehúzza a rolót, annak leállítását azonban a Google az elmúlt két évben halogatta. Ennek most úgy tűnik vége, a vállalat ugyanis most a szolgáltatás leállítására készülve bejelentette, lehetővé teszi a felhasználóknak könyvtáraik migrálását a YouTube Musicba - a Google Play Musicot pedig még az idei év folyamán nyugdíjazza.

A könyvtárak importálása kapcsán a Google hamarosan részletes útmutatót küld ki emailben a Google Play Music előfizetőknek. A művelet nem lesz különösebben bonyolult, ahhoz értelemszerűen telepíteni kell majd a YouTube Music alkalmazást, amely a "transfer" gombra kattintva automatikusan áthúzza az adott felhasználó vásárlásait, a szolgáltatáshoz adott számait, albumait, saját feltöltéseit, személyes és követett lejátszási listáit, továbbá a kedvelt és nem tetszőként megjelölt tartalmakat és preferenciákat is. Az importálás lezárultáról a cég ugyancsak emailben küld értesítőt. Ezt követően a YouTube Music kezdőlapján a frissített információk alapján jelennek meg az új ajánlások. A követett podcastok sem vesznek kárba, a feliratkozások és a meghallgatott epizódok listája a Google Podcasts felültére vihető át, ugyancsak egy kattintással az ingyenes alkalmazás letöltését követően.

A Google az utóbbi időben igyekezett a Play Musicból érkezők számára is otthonossá tenni a YouTube Musicot, abban a lejátszási listák maximális hosszát így ezer számról ötezerre emelte, a felhasználók továbbá akár 100 ezer saját számot is feltölthetnek a szolgáltatásba, ami több mint duplája a Play Musicban megengedettnek. Az előfizetők továbbá bármilyen tartalmat letölthetnek offline hallgatásra, a számok lejátszása közben pedig a dalszöveg is követhető. A YouTube Music emellett egy új, Explore lappal is kiegészült, amely az új zenék felfedezését hivatott segíteni.

Az árazásban a felhasználók nem éreznek majd különbséget, az ingyenes konstrukció közbeszúrt reklámokkal itt is elérhető marad, igaz abban nincs lehetőség az appot a háttérben futtatva zenét hallgatni. A YouTube Music havi 10 dollárért vehető igénybe, havi 11 dollárért pedig az előfizetés a teljes YouTube-ra kiterjeszthető, ezzel a videómegosztóról is kigyomlálva a reklámokat és annak felületén is lehetővé téve az offline lejátszást és háttérben való futtatást. A Google Play Music pontos kivezetési dátumát a cég nem közölte, blogposztjában mindössze annyit ír, az az év későbbi szakaszában várható.