Olcsó ChatGPT-csomagot kapnak az indiaiak

Sam Altman szerint India az Egyesült Államok után az OpenAI második legnagyobb piacának számít a felhasználói bázist illetően, és hamarosan akár a legnagyobbá is válhat. Nem meglepő ezek után, hogy a cég kifejezetten az indiai piacra szabott, és egyelőre csak ott elérhető új előfizetési csomagot vezet be portfóliójába eddig meglévő két konstrukciója mellé: a ChatGPT Go havi 399 rúpiáért (kb. 1500 forint) érhető el, amivel az eddigi legolcsóbb ajánlat.

Az ingyenes csomaghoz képest számos előnyt kínál az indiaiaknak szánt Go csomag, többek közt tízszer annyi üzenet és kép generálását teszi lehetővé, miközben gyorsabb reakcióidővel dolgozik, és dupla akkora a memóriája. Ezek a korlátok a többi drágább előfizetési csomag keretén belül növelhetők. A ChatGPT legdrágább verziója, a ChatGPT Pro Indiában havi 19 900 rúpiába, míg a ChatGPT Plus csomag havi 1999 rúpiába kerül.

A globálisan jelenlévő szolgáltatások esetében gyakori, hogy az árérzékenyebbnek számító piacokon, például a világ egyik legnépesebb országának számító Indiában elérhetőbb/olcsóbb csomagokat indítanak annak érdekében, hogy megcélozzák a helyi internetfelhasználókat. India esetében ez a potenciális célközönség nem kicsi, közel egymilliárd emberről van szó. A cég kommunikációja szerint ugyan a szolgáltatás eleinte Indiára korlátozódik, a visszajelzések függvényében van rá esély, hogy később más országokra is kiterjessze az elérhetőséget.

Az OpenAI riválisai szintén figyelik ezt a kiemelten fontos piacot a saját tortaszelet kihasításának reményében. Múlt hónapban a Perplexity kötött partnerséget az indiai Bharti Airtel telekommunikációs céggel, melynek köszönhetően a szolgáltató minden ügyfele egy éves ingyen Perplexity Pro előfizetést kap. A Google-nek szintén van ajánlata saját szolgáltatásának népszerűsítésére, a Google AI Pro csomagot a 18. életévüket betöltött indiai diákok egy évig ingyen használhatják.