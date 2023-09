Búcsúzik a Google Podcasts

Az éppen 25. születésnapját ünneplő Google újabb szolgáltatás leállítását jelentette be, 2024-ben a Google Podcasts appon a sor. A vállalat vélhetően arra törekszik, hogy a streaming szolgáltatás felhasználói bázisát átterelje a YouTube Music felületére, ami az év elején kezdte el támogatni a podcasteket az Egyesült Államokban, így dedikált fül érkezett az adások fogyasztásához az appon belül. A podcastek YouTube Music-ba való integrálása mellett beszédes jel volt, hogy a Podcasts app utoljára tavaly augusztusban kapott frissítést, ez már utalt rá, hogy a vállalat inkább a YouTube-on belül fekszik rá a formátumra.

A YouTube Music podcastekkel való bővülése logikus döntés olyan szempontból, hogy a termék így hatékonyabban veheti fel a versenyt az Apple Music, az Amazon Music platformokkal, és persze a Spotify-jal, ami nemrég jelentett havi 500 millió aktív felhasználót. A YouTube Music tavaly novemberben érte el a 80 millió előfizetőt, a Spotify 210 millió fizető felhasználójával szemben.

A román IT nem csak a bérekben előz minket A hazai IT nem szigetként létezik, hanem a környező országokkal versenyez a betelepülő cégekért. A 16. kraftie adásban úgy gondoltuk, Románia mindenképpen megér egy misét. A hazai IT nem szigetként létezik, hanem a környező országokkal versenyez a betelepülő cégekért. A 16. kraftie adásban úgy gondoltuk, Románia mindenképpen megér egy misét.

A román IT nem csak a bérekben előz minket A hazai IT nem szigetként létezik, hanem a környező országokkal versenyez a betelepülő cégekért. A 16. kraftie adásban úgy gondoltuk, Románia mindenképpen megér egy misét.

A Google friss bejelentése is hangsúlyozza, hogy a jövőben több erőforrást kíván fordítani a YouTube Music podcastes kínálatára és funkcióira, nem csak tartalom, de közösségi fejlesztések terén is. A keresőcég lépései a podcast formátum népszerűségének felfutása mellett a fogyasztói szokásokat is tükrözik: az Edison Research piackutató cég szerint a hetente aktív podcastok tulajdonosainak 23 százaléka a YouTube-ot használja a leggyakrabban, míg a Google Podcast-tel kapcsolatban csak 4 százalék nyilatkozott így.

A vállalat egy migrációs eszközzel segíti a Google Podcast felhasználóinak átterelését a másik szolgáltatásba, amit a következő hetekben és hónapokban tesz elérhetővé. A Google a későbbiekben fog részletesebb tájékoztatást adni az érintett alkotóknak és felhasználóknak ezzel kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy egyelőre semmi sem változik az idei évben, továbbra is hozzáférhetők a funkciók.

A YouTube Music felé való erős elfordulás már évek óta látszódik, főleg mióta a cég 2020-ban kivezette a Google Play Musicot. Már 2018-ban világossá vált, hogy a Google Play Music a házon belüli rivális javára lehúzza a rolót, a felhasználókat hasonló módon terelték át a a YouTube Musicba.