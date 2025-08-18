Linux driverek sorsa vált kérdésessé az Intel átalakulása miatt

Az évek óta lejtmenetben lévő Intel új menedzsmentje a második negyedéves eredmények ismertetése során először nyilatkozott arról, hogy mekkora létszámleépítést tervez az év során, illetve milyen egyéb módokon próbál faragni a költségeken és igyekszik racionalizálni működését. Az Intel tervei szerint a cégnél az év végén 75 ezer munkavállaló fog dolgozni, nagyjából ötödével kevesebb, mint az év elején. Az intézkedés révén a vállalat működési költségei a várakozások szerint körülbelül 17 milliárd dollárral csökkenhetnek majd éves szinten, miközben az elbocsátott dolgozóknak nyújtott kompenzáció csak a második negyedévben 1,9 milliárd dollárjába került a chipgyártónak.

Az átszervezésnek konkrét projektek is áldozatul eshetnek, amennyiben a cég nem tervezi egyes elbocsátott/vagy önként távozó szakemberek pótlását – hívta fel a figyelmet rá Michael Larabel szoftvermérnök, a Phoronix alapítója. Az Intelnél többen is foglalkoztak például a Linux alatti futtatáshoz szükséges driverek karbantartásával, de mivel a kulcsfontosságú karbantartókat elbocsátották vagy maguk távoztak a cégtől, egyes nyílt forráskódú eszközillesztők jövője kérdésessé vált.

A Linux kernel levelezőlistája szerint árván maradt például az Intel CPU-hőmérséklet-figyelő illesztőprogramja, de az érintett driverek listájára felkerült az Intel Ethernet RDMA, a PTP DFL ToD, a régebbi M.2 modemek működéséért felelős WWAN IOSM, az Intel Keem Bay DRM és a T7XX 5G WWAN driverek. A vállalat kivonulása bizonyos hardverszegmensekből, például a WWAN és a modemgyártásból, szintén hozzájárulhatnak ahhoz a döntéshez, hogy a cég leállítsa bizonyos kapcsolódó illesztőprogramok karbantartását és ne pótolja a kieső mérnöket.

Az árva Intel illesztőprogramok hardverkompatibilitási problémákat okozhatnak Linux alapú rendszereken a jövőben, beleértve még használatban lévő, programozásra használt laptopokat, mobil-munkaállomásokat és a különböző Linux disztribúciókat futtató rendszereket. A kieső szakértői állomány akár arra is ösztönözheti a közösségi fejlesztőket, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a driverek gondozásában, mivel a first-party frissítések nélkül a közösség által létrehozott vagy teljesen új illesztőprogramokra lehet szükség az eszközök működőképességének fenntartásához.

Az összetett illesztőprogramok, különösen a hibakereső eszközöket, a nagy teljesítményű hálózatkezelést vagy speciális hardvereket tartalmazók támogatása azonban komolyabb kihívást jelenthet a mérnökök szakértelme nélkül. Még ha az Intel pótolja is adott embereket, időre lesz lesz szükség a felzárkózáshoz.