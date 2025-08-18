Éleződik a helyzet a Samsung és az Apple közt az amerikai piacon

Erősödni tűnik a verseny az amerikai okostelefon-piac két nagy szereplője, a Samsung és az Apple közt, visszaidézve az évekkel korábbi időszakot, mikor a két gyártó főleg a képernyőméret terén próbálta rendre felülmúlni a másikat. A Canalys piackutató idei második negyedévre vonatkozó adatai szerint a Samsungnak különösen nagy sikere volt az amerikai piacon az időszak során: 31 százalékra sikerült növelnie részesedését a megelőző év azonos időszakában mért 23 százalékkal szemben, mindeközben a helyét tartó Apple dominanciája gyengült, és tortaszelete 56 százalékról 49 százalékra esett vissza.

A globális piacot nézve az Apple továbbra is második helyen áll a Samsung után, de a friss számok egy több mint egy évtizede nem látott turbulencia jeleit mutatják a piackutató cég szerint. A trendre reagáltak a befektetők is: a cupertinói cég részvényei idén 7,5 százalékkal estek, míg a Samsung részvényei mintegy 35 százalékkal emelkedtek az év során, miután erős kereslet és érdeklődés mutatkozott a dél-koreai cég csúcskategóriás és belépőszintű modelljei iránt egyaránt.

A Samsung növekedésének egyik hajtóereje az új formátumokkal való kísérletezés, és a töretlen lendület a hajtogatható készülékek terén: júliusban a Galaxy S25 Edge mellett bemutatkoztak a legújabb foldable modellek is, a Galaxy Z Fold 7 és a Z Flip. A Fold 7 előrendelései 25 százalékkal haladták meg ez előd számait, és a korai eladások is közel 50 százalékkal lépték túl az előző generációt.

A Samsung lendülete ellenére az Apple továbbra is a legnépszerűbb okostelefon-márka az Egyesült Államokban, és a júliussal végződő időszakban 13 százalékkal több iPhone-t sikerült leszállítani, mint egy évvel korábban. Az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a 2017 óta különösebben nem változó iPhone-dizájnot illetően ideje lenne nyitottabbá válnia a cégnek, mivel a riválisok sorra dobják piacra az új formátumokat. Nemsokára érkezhet az erősítés is, mivel a cupertinói cég saját foldable modellje 2026-ban várható az iPhone 18 termékcsalád részeként, és állítólag az eddig „Air” taggal említett, karcsúsított iPhone variánssal is bővülhet a portfólió a Galaxy Edge-re adott válaszul.

Az amerikai piacon látható mozgások nem kizárólag a fogyasztói preferenciákról szólnak. Az elemzők szerint a Trump által bejelentett vámok és intézkedések arra késztették a vállalatokat, hogy folyamatosan igazítsák termelési és árképzési stratégiáikat. A szélesebb termékkínálattal rendelkező Samsung jobban tudott profitálnio ebből, mivel portfóliója a 650 dolláros belépő szintű okostelefonoktól a 2400 dolláros prémium összecsukható telefonokig terjed, az Apple ezzel szemben továbbra is kizárólag a közép- és prémium kategóriában mozog.