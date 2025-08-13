Beperelte egy kaliforniai férfi a Microsoftot a Windows 10 kivezetése miatt

A férfi azt szeretné elérni, hogy a Microsoft továbbra is támogassa a Windows 10-et, amíg a rendszer piaci részesedése 10% alá nem csökken.

Sokan elégedetlenkednek amiatt, hogy a Windows 10 pár hónap múlva, egészen pontosan október 10-én nyugdíjba megy, de egy kaliforniai férfi különösen dühösebbnek tűnik másoknál. Lawrence Klein beperelte a redmondi céget, és további ingyenes Windows 10 frissítéseket szeretne kikövetelni. Klein két Windows 10-es laptoppal rendelkezik, amelyek nem frissíthetők Windows 11-re, mivel nem tartalmazzák a hardverkövetelményként meghatározott Trusted Platform Module 2.0-t.

A panasz szerint a korábbi Windows-kivezetésekhez képest a Windows 10 támogatásának megszüntetése sokkal hamarabb érkezik el. A Windows XP hét évvel a Vista megjelenése után vesztette el támogatását, és általánosságban a Windows összes verziója nyolc évvel az utódja megjelenése után szűnt meg további frissítéseket kapni. A Windows 11 mindössze négy éve van a piacon, ami azt jelenti, hogy a Windows 10-nek ideális esetben ezen minta alapján további négy évig kellene támogatást kapnia.

A panasz szerint a Windows 10 még több mint 50 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett, amikor a Microsoft tavaly bejelentette a kivezetésre vonatkozó ütemtervet. Ugyan a Windows 11 végül idén júliusban megelőzte a Windows 10-et, de a Windows-felhasználók közel 43 százaléka még mindig Windows 10-et futtat.

Mivel Klein szerint már csak három hónap van hátra a Windows 10 támogatási időszakából, nem tűnik reálisnak, hogy a rendszert még továbbra is használó több millió felhasználó új eszközt fog addig vásárolni, vagy hajlandó fizetni a kiterjesztett támogatásért. A felperest képviselő ügyvédek szerint a Microsoft potenciálisan megsértette Kalifornia üzleti, reklám- és fogyasztóvédelmi szabályozásait azzal, hogy szükségtelen frissítéseket kényszerített a Windows 10 felhasználókra, és akik amellett döntenének, hogy nem frissítenek, a szükséges biztonsági frissítések nélkül maradnak.

A felhasználóknak valójában nem kell Windows 11-re váltaniuk ahhoz, hogy október után is támogatott rendszert használhassanak. A Microsoft további 30 dollárt számít fel a Windows 10 kiterjesztett támogatásának első évéért. Klein azonban azt szeretné, ha a bíróság kötelezné a Microsoftot ingyenes Windows 10-támogatás nyújtására egészen addig, míg az operációs rendszer ezen verzióját futtató eszközök száma a Windows-felhasználók kevesebb, mint 10 százalékát teszik ki. Alternatív megoldásként az ügyvédek javasolják, hogy a bíróság kötelezze a Microsoftot a hardverkövetemények lazítására.

Via The Register.