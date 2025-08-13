Előzetes videón a Google Pixel 10 Pro Fold

A jövő héten bemutatkozó hajtogatható utód láthatóan sok hasonlóságot mutat majd a Pixel 9 Pro Fold modellel.

A Google következő Pixel témájú nagy bemutatójára csak jövő héten kerül sor, de a cég még előtte egy kis kóstolóval fokozza fel a hangulatot, és egy rövid videós előzetest villantott a Pixel 10 Pro Fold névre keresztelt új hajtogatható modellről. A videó alapján az új Fold nagyon hasonlítani fog külsejét tekintve a Pixel 9 Pro Foldra, ami a kiszivárgott infók alapján nem olyan meglepő.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A mindössze félpercnyi előzetes kis betekintést nyújt abba, hogyan fest az eszköz belső kijelzője, hátlapja és kamerarendszere. Az is biztos már, hogy a Pixel 10-et bemutató korábbi videóban látott szürke árnyalatban is elérhető lesz.

A videó ennél többet nem árul el, így a hivatalos specifikációkba se bocsátkozik, és bár a feltöltés leírása tartalmazza az augusztus 20-i Pixel 10 esemény dátumát, a videó nem említi, hogy mikor jelenhet meg a telefon – a WinFuture eddigi információi szerint október előtt nem sok esély lesz rá. Ám mivel a Google eseménye alig több mint egy hét múlva esedékes, már nem kell sokat várni a pontos részletekre.

Via The Verge.