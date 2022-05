Jövőre dobja a Lightningot az Apple?

Az EU-s nyomás okán több spekuláció született arról, hogy az iPhone 5 óta használatban lévő, struktúrájában a Type-C-hez hasonló Lightning-szabvány mikor és milyen formában kerül kiváltásra az iPhone-portfólióban. Ming-Chi Kuo, több ízben is megbízhatónak bizonyuló Apple-elemző Twitter-bejegyzésében arról számolt be, hogy a soron következő almás telefon már USB-C porttal felszerelve érkezhet.

2023 végén térhet át a az iPad-széria után az iPhone-ok terén is a C-típusú USB-szabványra az Apple. A Lightning-csatlakozó amellett, hogy a Type-C megjelenése előtt kínált gyorstöltést és magasabb adatátviteli rátát, jelentős bevételi forrás a cupertinoiaknak, így a döntés különösen fájhat a cégnek.

Az Európai Unió 2020 januári bejelentése , és azt követő szándéknyilatkozat ai válaszút elé állították a gyártót: vagy Type-C-vel kerülnek piacra Európában az elkövetkezendő iPhone-modellek, vagy egységesen vált egész kínálatában a cég az univerzális szabványra. Előzetes elemzések arról számoltak be, hogy port nélküli, kizárólag a MagSafe vezeték nélküli gyorstöltést és adatátvitelt is támogató Apple-szabvánnyal menne tovább az iPhone-sorozat. Ezt azonban az EU februári nyilatkozatai érvénytelenítették, ugyanis 2025-re a vezeték nélküli töltési technológiákat is uniformizálná az Unió.

Cupertinoban így feltehetőleg arra jutottak, hogy a Lightning-csatlakozó fenntartása és piacképes fejlesztése nem célravezető a továbbiakban. Emellett megemlítendő, hogy a Macbookok után a 2018-as iPad Pro óta a tabletszegmens is a magasabb töltési és adatátviteli teljesítményű szabványt használja, ezzel a töltőcsatlakozó-szabvány házon belül is egységessé válhat végre az Apple-nél.