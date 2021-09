Nagy lépést tett az egységes töltők felé az EU

Az Európai Bizottság a töltők csatlakozóinak és a gyorstöltő technológiának az egységesítését célozza. Ezzel hosszabb távon nem csak a fogyasztók járnának jól, de az elektromos hulladék is jelentősen csökkenne. A tervek szerint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a fejhallgatók, a hordozható hangszórók, illetve kézi játékkonzolok is ugyanazt az USB-C (vagy Type-C) aljzatot alkalmaznák majd, miközben a (gyors)töltési mód is egyezne az USB Power Delivery (USB PD) szabvány alapján.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x) Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja. Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ilyen egy rendkívül kompakt és rugalmas ipari PC (x) Új ultra kompakt taggal bővült a Beckhoff ipari PC-kből álló termékcsaládja.

Ezen túlmenően az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy a töltőket és az elektronikus eszközöket külön-külön értékesítsék. "Mindez kényelmesebb lenne a fogyasztók számára, továbbá csökkentené a töltők - gyártásból és ártalmatlanításból adódó - környezeti lábnyomát, ezáltal támogatná a zöld és digitális átállást" - olvasható a testület sajtóközleményében.

Az Európai Bizottság javaslata abszolút logikusan hangzik, hisz az USB-C az elmúlt években széles körben jelent meg különféle termékek töltőcsatlakozójaként. Androidos okostelefont jóformán már nem is lehet találni eltérő aljzattal a piacon, akárcsak táblagépet. Mindeközben a notebookok töltése is erre, vagyis USB-C (és USB PD) irányába tolódott el, melynek hála lehetőség van egyazon töltőt használni telefonhoz, táblagéphez, illetve notebookhoz.

AZ APPLE NEM ÖRÜL



Az előterjesztésnek mindössze egyetlen vállalat, az Apple nem örülhet. Bár a cupertinói cég újabb notebookjain és táblagépein már egyaránt USB-C csatlakozó van, az iPhone-okat továbbra is a 2012-ben debütált Lightning porttal szerelik. A vállalat már korábban kifejtette, hogy az egységes töltőcsatlakozó az innováció kárára válna.

Az Apple Európai Parlament tavaly januári szavazására egy tanulmánnyal készült. A vállalat megbízásából a Copenhagen Economics szakértőivel készíttetett anyag azt igyekezett alátámasztani, hogy a szabályozók elképzeléseinek megfelelően kikényszerített egységesítés által a fogyasztóknak okozott kár az 1,5 milliárd eurót is elérné, míg környezetvédelmi előnyeinek értéke csupán 13 millió euró lenne. A cég továbbá arról is beszélt, hogy épp az EU állításaival szemben épp az egységesítés járna "példátlan mértékű" elektronikai hulladékkal.

A tegnapi bejelentés után az Apple ismét aggodalmát fejezte ki. A cég szerint az esetleges törvény értelmében vásárlóinak ki kell majd dobniuk a Lightning csatlakozós kábeleiket. Az Apple arról természetesen mélyen hallgat, hogy a szóban forgó szabvány bevezetésekor ugyanerre kényszerítette vásárlóit, az iPhone 5-ig ugyanis egy 30-tűs csatlakozóval lehetett tölteni az okostelefonokat. A vállalat arról sem tesz említést, hogy a több különféle Apple eszközzel rendelkező felhasználóknak jelenleg USB-C és Lighning kábeleket, esetleg vezeték nélküli töltőt egyaránt fent kell tartaniuk készülékeikhez.

Az szinte borítékolható, hogy a Lightning napjai meg vannak számlálva. A kérdés mindössze az, hogy az Apple számára milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésre a csatlakozó pótlására. Jelenleg úgy fest, hogy az USB-C port megjelenésénél nagyobb az esély arra, hogy végül semmilyen aljzat nem kerül a következő iPhone-ok valamelyikére. A The Verge kérdésére az Európai Bizottság elmondta, hogy a fizikai port megléte nem lesz kötelező, tehát vezeték nélküli töltéssel kvázi megkerülhető lesz az egyelőre csak javaslat szintjén létező szabályozás.

Két éve merültek fel az első pletykák, miszerint az Apple aljzatmentes iPhone-t tervez. A MagSafe tavalyi megjelenése erre csak rátette egy lapáttal, a készülékek hátlapjára mágnesesen kapcsolódó vezeték nélküli töltővel ugyanis akár használat közben is kényelmesen tölthetőek a telefonok. A MagSafe (és úgy általában a vezeték nélküli töltők) hátránya, hogy a szabvánnyal lassabban tölthetőek a készülékek, miközben a hatékonyság is számottevően rosszabb. Az Apple által alkalmazott szabvány hatékonysága jelenleg 75-80 százalék körül mozog, vagyis a hálózatból felvett áram közel negyede megy veszendőbe, pontosabban alakul felesleges hőenergiává.

A vezeték nélküli iPhone-nal ugyanakkor az Apple pótolhatná a Lightning miatt kieső bevételt, vagy annak legalább egy részét. A dugó felhasználása ugyanis díjköteles, az aljzatot pedig kizárólag az Apple építheti be különféle termékeibe. Fizikai aljzat híján viszont nem csak a töltésnél, de a fülhallgatók csatlakoztatásánál is kizárólag vezeték nélküli eszközökre lennének utalva a felhasználók. Arról nem beszélve, hogy minden egyéb, már piacon lévő, Lightning portra építő kiegészítő is elvesztené kompatibilitását a telefonokkal.

ÉVTIZEDES CSATA

A mobiltelefonok töltési szabványainak egységesítését az Európai Bizottság már jó ideje zászlajára tűzte. Már több mint egy évtizede igyekszik nyomást gyakorolni a gyártókra, ugyanakkor megfelelő szabályozás híján egyelőre eredménytelenül. A bizottság szerint nem csak a vásárlók helyzetének megkönnyítése miatt van szükség szabványos töltőkre, de az évente azokból keletkező több mint 51 ezer tonna elektronikai hulladék visszaszorítása céljából is. Az elmúlt tíz évben mindenesetre a piac helyzete rengeteget javult: ahogy korábban a BBC is rámutatott, 2009-ben mintegy 30 csatlakozótípus volt ott a telefonokon, mára viszont lényegében csak az iPhone-okról ismert Ligthning aljzatokra, illetve az USB-C-re (és az itt-ott megmaradt microUSB-re) apadt a paletta.

Noha 2009-ben 13 más vállalattal együtt az Apple is aláírt az ügyben egy egyetértési nyilatkozatot, amelyben azt ígérte, a 2011-ben piacra kerülő eszközökkel kezdve a microUSB szabványra váltva igyekszik majd rendet tenni a telefontöltők sokaságában - ez ugyanakkor nyilvánvalóan nem történt meg. A saját technológia mellett a cupertinói óriás részben a microUSB által megkövetelt kompromisszumok miatt döntött, illetve a megfordítható kialakítás is fontos volt a csatlakozó kiválasztásánál.