Japán sem akar kimaradni a hazai chiptermelés megerősítéséből

Amerika, Kína, illetve Dél-Korea után Japán sem szeretne kimaradni a hazai chipgyártást serkentő támogatásokból.

A félvezetőpiac összesített listáján ötödik helyen álló Japán is több milliárdos támogatáscsomaggal segítené a chipgyártókat - adta hírül a Nikkei Asia. A távol-keleti ország jelenleg egy viszonylag szerény, átszámítva csupán 1,8 milliárd dolláros alappal rendelkezik az ipar támogatásához. Az elmúlt hetek és hónapok eseményei alapján azonban ez édeskevés lesz a kapacitásbővítések ösztönzéséhez, a kormány ezért most egy lényegesen nagyobb büdzsé tervezetén dolgozik. Az amerikai kormány nagyjából 50 milliárd dollárt adhat hasonló célokra a következő pár évben, a szomszédos Dél-Korea pedig egy 450 milliárd dolláros csomaggal kacérkodik, ami az évtized végéig nyújtana támogatást a hazai félvezetőgyártóknak. Japán elsősorban a PSD-piacon (Power Semiconductor Device) elfoglalt pozícióját szilárdítaná, valamint erősítené. Emellett az akkumulátoros fejlesztésre és gyártásra is jutna az alapból. Japán arra számít, hogy ezekre a termékekre tovább növekszik az igény az elektromos gépjárművek fokozatosan növekvő népszerűségének hála.