Jövő héten rajtolnak az Nvidia RTX 3060-as grafikus kártyái

Már nem kell sokat várni az Nvidia legbarátságosabb árú RTX 30-as grafikus kártyájának rajtjára: az RTX 3060 február 25-től kezdődően tűnik fel a boltok polcain. Az új modell érkezése enyhítheti valamelyest a GPU-piacon uralkodó készlethiányt, amely egyrészt a szűkös GDDR6 memória ellátásnak, másrészt pedig szokás szerint a kriptopénz-bányászoknak köszönhető, főként az Ethereum háza táján, a kriptovaluta ugyanis továbbra is hatékonyan bányászható GPU segítségével is. A GPU-krízis orvoslására a cég egyébként nemrég a korábbi RTX 2060, sőt a GTX 1050 Ti modelleket is gyártani kezdte. A hatalmas GPU-kereslet fényében jó eséllyel az RTX 3060 készletei sem tartanak majd sokáig - ahogy a The Verge is rámutat, az Nvidia az idei teljes első negyedévben hasonlóan szűkös kínálatra számít.