Veterán GPU-kat állít ismét csatasorba az Nvidia

Előző generációs kártyákkal töltené fel a GPU-piacon tátongó űrt az Nvidia: mint a gyártó a PC Worldnek nyilatkozva megerősítette, tervei szerint az RTX 2060 és GTX 1050 Ti kártyák feltámasztásával igyekszik kiszolgálni a játékosokat, akinek az utóbbi hónapokban nem volt könnyű dolguk a GPU vadászat során - főként miután a kereskedőknél az erősen korlátozott készletekhez csillagászati árazás párosul.

Az ismét csatasorba álló RTX 2060 az Nvidia raytracing képességeit aránylag barátságos áron volt hivatott elérhetővé tenni a vásárlók számára 2019-ben - igaz számottevően visszafogottabb teljesítmény mellett mint az RTX 20-as széria többi modellje. A GTX 1050 Ti még inkább a belépőszintre lőtt, bejelentésekor nettó 150 dolláros ajánlott fogyasztói árával - 2016-ban. Noha már korántsem mai darabról van szó, ahogy a PC World is kiemeli, a 1050 Ti létjogosultságát jó mutatja, hogy a Steam 2021 januári adatai szerint továbbra is ez a második legelterjedtebb kártya a platform felhasználói körében, akiknek mintegy 6,8 százaléka használja azt. A sort egyébként a GTX 1060 vezeti 9,38 százalékos részesedéssel, az RTX 2060 pedig az ötödik helyet tudhatja magáénak, miután a játékosok PC-inek 3,58 százalékában dolgozik.

A két kártya tehát továbbra is népszerű választás, ráadásul az Nvidia számára további érv a deresedő halántékú 1050 Ti mellett, hogy az 4 gigabájt GDDR5 memóriát használ. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a vállalatnak nem kell az új generációs kártyákba szánt, egyébként is szűkösen elérhető GDDR6 memóriát felélnie a gyártáshoz, felhasználhatja a korábbi generációból maradt készleteket, másrészt a 4 gigabájtos kapacitás várhatóan az Ethereum-bányászokat is távol tartja majd a piacra kerülő új kártyáktól. A kriptopénzt ugyanis más hasonló valutákkal szemben továbbra is hatékonyan lehet GPU-val is bányászni (ez az egyik oka a GPU-piaci aszálynak), ahhoz ugyanakkor 4 gigabájtnál több memóriával felszerelt kártyákra van szükség.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy az Nvidia mikor engedi a piacra a veterán grafikus kártyák újabb adagját, ahogy azt sem, milyen árcédulákra számíthatnak a vásárlók - valamelyest mindenesetre az új ellátmány megzabolázhatja a szegmensben mára egészen elszabadult árazópisztolyokat.