Bemutatkoztak az Nvidia laptopokba szánt, RTX 30-as GPU-i

Már a laptopokba is úton vannak az Nvidia RTX 30-as sorozatú GPU-i: a vállalat az idei CES-en bejelentette legújabb, notebookokba szánt grafikus egységeit, amelyek az ősszel megismert asztali modellekhez hasonlóan a cég Ampere architektúrájára épülnek. Az első, az új RTX 30-as chipekkel szerelt laptopok várhatóan még ebben a hónapban piacra kerülnek. De az Nvidia az asztali gépekhez is tartogatott újdonságot, azokhoz az eddigi legolcsóbb RTX 30-as sorozatú grafikus kártyáról rántotta le a leplet, az RTX 3060 formájában.

NOTEBOOKOS RTX-TRIÓ

A notebookgyártók három új grafikus egység közül válogathatnak, az RTX 3080, 3070 és 3060 modellekből is érkezik "Laptop GPU" jelölésű kiadás, noha az elnevezések kissé félrevezetők lehetnek, a kártyák notebookos variánsai ugyanis ahogy az AnandTech is rámutat, jó eséllyel nem minden esetben épülnek ugyanarra a GPU-ra, mint hasonló néven elérhető asztali társaik - igaz a gyártó egyelőre nem árult el minden részletet a termékekről.

A trió legerősebb darabja, az RTX 3080 Laptop GPU például a lap szerint a GA104 GPU-t használja, amely az asztali 3070-ből is ismerős lehet. A chipben mind a 48 SM aktív, csúcsórajele pedig 1245 és 1710 megahertz között alakul. A grafikus egység a gyártók igényei szerint akár 16 gigabájt GDDR6 memóriával is felszerelhető. A memória órajelei egyelőre nem ismertek, a TDP-ről viszont tudható, hogy azt a notebookgyártók 80-150 watt között lőhetik be. Az RTX 3080 Laptop GPU-tól az Nvidia impresszív, "1440p/100+ FPS" teljesítményt ígér, "ultrára" húzott grafikus beállítások mellett - persze azért érdemes az éles teszteket is megvárni a pontos értékekért. Az RTX 3080-as notebookok ára várhatóan nettó 2000 dollárról indul majd.

A sor az RTX 3070 Laptop GPU-val folytatódik, amely ugyancsak a GA104 chipre épít, noha annak egy kissé visszanyesett, 40 aktív SM-mel rendelkező variánsára. A csúcsórajelet itt 1290 és 1620 megahertz közé lőhetik be a gyártók, a TDP pedig 80 és 125 watt között mozoghat. A felhasználóknak az RTX 3070-nel szerelt notebookokban "csak" 8 gigabájt GDDR6 memóriával kell beérniük. Itt a cég játék közben ugyancsak "ultra" megjelenítésnél 90 FPS-es képkockaszámról beszél 1440p felbontás mellett, a lapkával szerelt laptopok ajánlott végfelhasználói indulóára pedig nettó 1300 dollár lesz.

A harmadik újdonság az RTX 3060 Laptop GPU, amely egy új, egyelőre javarészt ismeretlen grafikus egységre épít - ugyanez dolgozik egyébként az RTX 3060 szintén frissen bejelentett asztali variánsában is. A GPU-ban 30 aktív SM található, csúcsórajele pedig 1283 és 1703 megahertz között mozog. Az egységehez 6 gigabájt GDDR6 memória társul, TDP-je pedig 60 és 115 watt között mozoghat. A belépőmodellt már a Full HD játékra szánja a gyártó, értelemszerűen a trióból a 3060-nal szerelt laptopok ajánlott indulóára a legkedvezőbb, nettó ezer dollár.

Természetesen az új GPU-k az Ampere architektúra képességeit a notebookokban is elérhetővé teszik, beleértve a 120 hertzes 4K kijelzők, sőt 8K panelek meghajtásának is megágyazó HDMI 2.1, és az AV1 dekódolás támogatását is. Az első, az új RTX 30-as lapkákkal felszerelt notebookok már január 26-tól elérhetők lesznek.

ÚJ, ASZTALI BELÉPŐ

A notebookos grafikák mellett az Nvidia az említett asztali RTX 3060 kártyát is bemutatta, amely az RTX kártyák új belépőmodellje. Nettó 330 dolláros ajánlott fogyasztói árával az RTX 3060 lehet a 30-as széria tömegkártyája - igaz még nem ismert minden részlet a megjelenés előtt álló termékről. Az ugyanakkor már egyértelmű, hogy az eszköz a notebookos variánsban is dolozó új GPU-ra épít, 28 aktív SM-mel ami összesen 3584 FP32 CUDA magot jelent. A GPU alapórajele 1,32, csúcsórajele pedig 1,78 gigahertz, ami az AnandTech szerint az ősszel már bemutatkozott RTX 3060 Ti shader és textúrázási teljesítményének 80 százalékára lesz elég.

A VRAM-ot illetően ugyanakkor nem fogta vissza magát az Nvidia, a gyártó mindjárt 12 gigabájt GDDR6 memóriát pakolt a belépőkártyára - ez számottevően több, mint a jóval drágább RTX 3070 8 gigabájtja, de még a 3060 árának dupláját kóstáló RTX 3080 10 gigabájt memóriáját is jócskán meghaladja, ami érdekes döntés a vállalat részéről. A memória órajele egyelőre itt sem ismert. Ahogy az lenni szokott, a szerényebb teljesítményű kártyánál a TDP is visszafogottabb, 170 watt - a 3060 Ti modellnél 200 watt volt ez az érték. A kártyákon várhatóan három DisplayPort és egy HDMI aljzat figyel majd, persze a pontos csatlakozófelállás a kártyák gyártóinak elképzelései szerint változhat.

Az Nvidia saját táborából szokás szerint főként a két generációval korábbi, GTX 1060-as kártyák birtokosait igyekszik rávenni cserére az új modellel, amelyekhez képest Full HD játéknál az új modellel mintegy kétszeres teljesítménybeli előrelépést ígér, persze az Ampere kártyák fent is említett képességeivel megtoldva. Az asztali RTX 3060 február végétől lesz kapható.