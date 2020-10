16 napig bírja egy feltöltéssel a Xiaomi új okosórája

Legalábbis a gyártó ígérete szerint. A Mi Watch kerek kijelzővel, GPS-szel, vízálló házban érkezik, barátságos áron.

Frissen bejelentett, Mi 10T okostelefonjai mellett új okosórát is piacra dob a Xiaomi: a Mi Watch néven debütáló órát ne keverjük össze a gyártó ugyancsak Mi Watch névre hallgató, tavaly bejelentett, csak Kínában árusított modelljével, amely az Apple Watch külsejét vette kölcsön - az új verzió négyszögletes helyett kerek kijelzővel és szilion szíjakkal érkezik. Az új Mi Watch a Xiaomi első okosórája, amelyet Kínán kívül is elérhetővé tesz, abban egy 1,39 hüvelykes AMOLED panelt találunk, 454x454 pixel felbontással és 450 nites fényerővel. Az okosóra hasán, pulzus- és véroxigén-szenzor is található, továbbá GPS és légnyomás-érzékelő is helyet kapott benne. A Mi Watch 5 ATM nyomásig vízálló.

A készülék Bluetooth 5.0 LE-n csatlakoztatható akár androidos, akár iOS-es telefonokhoz - maga az okosóra a Xiaomi saját, viselhető eszközökre fejlesztett operációs rendszerét futtatja. Ebben 117 különböző mozgásforma követésére nyílik lehetőség, illetve a felhasználók száz digitális számlap közül válogathatnak - de az Amazon Alexa virtuális asszisztenst is támogatja az eszköz. A Xiaomi szerint egyetlen feltöltéssel az óra akár 16 nap használatot is kibír. A Xiaomi új okosórája hazánkban bruttó 40 ezer forint környéki ajánlott fogyasztói áron lesz kapható.