Barátságos áron jön a Xiaomi első okosórája

A Mi Watch órákra szabott MIUI-val és nagyon erős cupertinói inspirációval érkezik.

A Xiaomi a viselhető eszközök piacán az előkelő második helyet tudhatja magáénak eladott darabszám tekintetében, ezt a pozíciót azonban eddig túlnyomórészt a cég olcsó okoskarpereceinek köszönheti, hagyományos értelemben vett okosórája egyáltalán nem volt, legalábbis mostanáig. A kínai gyártó ugyanis bejelentette első okosóráját, a Mi Watch-ot - igaz első pillantásra az eszköz inkább tűnik Apple készüléknek.

A Xiaomi láthatóan nem fogta vissza magát, és első okosórájával egy az egyben lemásolta az Apple Watch-ot, legfeljebb az eszközt közelebbről megnézve tűnhet fel a némileg szögletesebb vonalvezetés. Ettől eltekintve azonban a cupertinói óriás termékének minden ismerős jegye visszaköszön, így az androidos, pontosabban Wear OS-es szegmensből mára szinte teljesen kikopó négyszögletes kijelző, illetve az óra jobb szélén található korona, azaz tekerőgomb is.

A Mi Watch AMOLED panelje 1,78 hüvelyken húzódik, 410x410 pixeles felbontással. A lekerekített sarkú kijelző mögött a Qualcomm Snapdragon 3100 lapkája dolgozik, amely a nemrég debütált, új Moto 360-ból is ismerős lehet, ehhez pedig a szegmensben általánosnak számító 1 gigabájt RAM, illetve 8 gigabájt tárterület párosul. Az eszköz LTE, Wi-Fi és Bluetooth rádióval is rendelkezik, illetve NFC-képes, így fizetéshez is bevethető. A gyártó az óra 570 mAh kapacitású akkujától 36 óra üzemidőt ígér, aktív hálózati kapcsolat mellett. Az alumíniumötvözetbe csomagolt készüléken a Xiaomitól ismert MIUI felhasználói felületet találjuk, pontosabban annak okosórákra szabott, MIUI for Watch kiadását, amely mögött az ismert Wear OS dolgozik. A navigáció az eszközön az érintőkijelző simogatásával, illetve a korona tekergetésével zajlik.

Ahogy a szegmensben lenni szokott, ez a készülék is erős hangsúlyt fektet a fitneszfunkciókra, kapott pulzusmérőt, illetve a gyártó szerint tíz különböző mozgásformát képes automatikusan felismerni, a futástól a súlyzós edzésen át az úszásig - mert hogy a vízbe is magunkkal vihetjük az eszközt, noha pontos vízállósági besorolást a gyártó egyelőre nem közölt.

A Mi Watch a gyártótól megszokott módon kifejezetten barátságos árcédulával kerül piacra, a Xiaomi első okosórája nettó 185 dolláros áron lesz kapható, először Kínában, november közepén. A készülékből később egy "Exclusive" kiadás is érkezik, rozsdamentes acélházban, korlátozott darabszámban, ennek ára nettó 285 dollár környékén alakul majd a decemberi rajtkor.