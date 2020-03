A GDC és az OCP Global Summit is elmarad a koronavírus miatt

Két újabb nagyszabású rendezvényt kényszerített térdre a koronavírus. A Mobile World Congress, majd a Facebook F8 fejlesztői konferenciája után most a Game Developers Conference (GDC) és az Open Compute Project (OCP) Global Summit rendezői is bedobták a törölközőt a járvány jelentette egészségügyi kockázatokra hivatkozva. Mindkét eseményt jövő hónapban tartották volna - a GDC esetében ugyanakkor lehetséges, hogy nem halasztanak egy teljes évet a szervezők és még a nyár folyamán megtartják a rendezvényt.

Az OCP kapcsolódó posztjában világossá teszi, hogy a konferenciához kapcsolódó minden további rendezvényt is lefúj, beleértve a Future Technology Symposium és az Open System Firmware Hack eseményeket is. A szervezők a következő napokban veszik majd fel a kapcsolatot a látogatókkal és a szponzorokkal az esemény lemondásának pontos feltételei és következményei kapcsán. A GDC bejelentése már csak halasztásról beszél, ami nem jön meglepetésként, miután a múlt héten több nagyvállalat is kihátrált az esemény mögül a járvány miatt, köztük a Microsofttal és az Amazonnal. A játékfejlesztői konferencia szervezőinek feltett szándéka még idén megtartani a most lemondott rendezvényt, lehetőleg még a nyár folyamán.