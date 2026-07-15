AI-társként működő okoshangszóró lehet az OpenAI rejtélyes első hardvere

Újabb pletykák érkeztek a ChatGPT-fejlesztő első fogyasztói eszközéről.

Tavaly robbant a hír, hogy Jony Ive, az iPhone-ok tervezője, illetve az iPhone-okon dolgozó mérnökcsapat egy része újult erővel veti magát az OpenAI kütyüjének a tervezésébe. Sam Altman akkoriban annyit árult el, hogy a rejtélyes eszköz zsebben is elfér majd, képes a kontextushoz igazodni és a környezetet érzékelni, de nem lesz rajta kijelző és nem szemüveg vagy más, viselhető eszköz.

A Bloomberghez eljutott friss értesülés szerint az OpenAI első saját fejlesztésű fogyasztói hardverterméke nem okostelefon és nem okosszemüveg lesz, hanem

egy integrált AI-képességekkel rendelkező mobilis okoshangszóró, amely képes szinkronizálni a ChatGPT-vel és más otthoni AI-szolgáltatásokat is nyújtani.

A készülék várhatóan a ChatGPT fejlettebb hangalapú változatát, a GPT-Live rendszert használja majd.

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A jelenleg még fejlesztés alatt álló eszköznek nincs képernyője, és házon belül úgy jellemzik, hogy egy „emberi AI-társ, amely az otthonokban él”. Az OpenAI-féle okoshangszóró igaziból a kategória következő evoluciós lépcsőfoka lehet: mivel hozzáférne a felhasználó digitális tevékenységeihez, például az e-mailekhez, idővel személyre szabottabb szolgáltatást tud nyújtani. Abban azonban jelentősen eltérne, hogy állítólag bizonyos mechanikus elemei képesek lesznek önálló mozgásra, hogy „élőbbnek hasson".

Azt már több hónapja tudni, hogy a fejlesztés nem halad zökkenőmentesen, és az eredetileg 2026-as megjelenés a nem várt „technikai nehézségek” miatt csúszhat.

Az OpenAI jelenleg nyakig ül a hardverekkel kapcsolatos jogi problémákban is: az Apple nemrég pert indított az AI-fejlesztő ellen azzal a váddal, hogy üzleti titkokat tulajdonított el. Az OpenAI terveit ismerő, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva a Bloomberg arról ír, hogy a vállalat megítélése szerint új terméke „jelentősen eltér mindentől, ami jelenleg az Apple kínálatában megtalálható”, és „valószínűtlen, hogy sértené” az Apple üzleti titkait.

Via Bloomberg.