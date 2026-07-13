Üzleti titkok ellopásával vádolja az Apple az OpenAI-t

Az Apple pert indított az OpenAI hardveres részlege és két dolgozója ellen a szövetségi bíróságon, meglehetősen súlyos váddal: a pénteken beadott kereset szerint az AI-fejlesztő cég üzleti partnereivel és az állásinterjúra érkező Apple-dolgozókkal együttműködve ellopta a cupertinói vállalat üzleti titkait és bizalmas információit, hogy saját készülő fogyasztói hardverének fejlesztését támogassa.

Az alperesek körébe tartozik az OpenAI dedikált hardveres részlegének jelenlegi vezetője, Tang Tan, aki korábban az Apple alelnökeként tevékenykedett. A beadványban állítottak szerint Tan arra kérte az OpenAI-nál állásinterjún résztvevő Apple-alkalmazottakat, hogy már a felvételi folyamat során osszanak meg belsős információkat, akár mutassanak be valódi alkatrészeket, prototípusokat, illetve ismertessék a vállalat fejlesztési folyamatait és gyártási technológiáit. Egyes esetekben útmutatást is adott arról az átcsábított szakembereknek, hogyan kerüljék meg a biztonsági eljárásokat a kilépéskor.

Egy átigazolt mérnököt, a szintén alperesként szereplő Chang Liut azzal is vádolják, hogy ellopott egy laptopot előző munkaadójától, így bizalmas dokumentumok, műszaki specifikációk, még be nem jelentett termékekre vonatkozó adatok, mérnöki prezentációk és beszállítói információk is átkerülhettek Sam Altman cégéhez.

Találkozzunk, idén is lesz SYSADMINDAY! Július 17-én lesz a hazai Sysadminday! Standup, üzemeltetői meetup, kvízek, szakmázás, barátok, még több sörcsap. Július 17-én lesz a hazai Sysadminday! Standup, üzemeltetői meetup, kvízek, szakmázás, barátok, még több sörcsap.

Találkozzunk, idén is lesz SYSADMINDAY! Július 17-én lesz a hazai Sysadminday! Standup, üzemeltetői meetup, kvízek, szakmázás, barátok, még több sörcsap.

Az OpenAI elutasítja a vádakat, hivatalos közleménye szerint nem érdeke más vállalatok üzleti titkainak megszerzése, és továbbra is arra koncentrál, hogy saját innovációkra építve fejlesszen új technológiákat. A cég nem reagált részletesen az Apple konkrét állításaira, de jelezte, hogy a bíróság előtt kívánja megvédeni álláspontját.

A két vállalat egymásnak feszülése már körvonalazódott az elmúlt hónapokban, miután a stratégiai érdekek ütközni látszódtak. A cupertinóiak a 2024-es WWDC-n jelentették be az OpenAI-jal kötött partnerséget, melynek keretében a ChatGPT integrálódott az Apple Intelligence ökoszisztémába a Sirin belül választható opcióként, valamint a mobilkamerával való környezetelemzést lehetővé tevő iPhone Visual Intelligence fejlesztésébe is. Az AI-fejlesztő az elemzőkkel együtt arra számított, hogy az üzlet több milliárd dollárt és jelentős előfizetői növekedést hoz majd, de a belsősök elmondása szerint a cég egyre inkább frusztrálttá vált amiatt, hogy az integráció nem kellően látható a rendszerben, és az együttműködésből származó bevétel sem közelíti meg a várakozásokat.

Ennek nyomán május végén felreppentek a pletykák, hogy az OpenAI jogi lépéseket fontol, amiért az Apple nem biztosított kellő láthatóságot az operációs rendszerben, és a felhasználók jelentős része még mindig nincs tisztában azzal, hogy számos Apple-funkció mögött dolgozik a technológiája.

Még előtte jó pár hónappal az OpenAI bejelentette, hogy felvásárolta az Apple egykori formatervezője, a legendás Jony Ive IO Products nevű startupját 6,4 milliárd dollárért, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a fogyasztói eszközök piacára is beléphessen egy rejtélyes AI-alapú eszközzel, amiről egyelőre még nem tudni túl sok mindent. Az Apple szerint éppen ezekhez a fejlesztésekhez használták fel jogosulatlanul a vállalat bizalmas technológiai tudását, és a keresetben úgy fogalmaz, hogy az OpenAI hardverüzletága „illegálisan megszerzett üzleti titkokra épülő, ingatag alapokon áll”.