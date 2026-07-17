Az AI-ökoszisztéma csak kér és kér, és egyelőre minden szereplő nagyon nagy árat fizet egy bizonytalan jövőért. Vékony jégen járunk, hiszen nehéz megmondani, hol ér véget a technológiai forradalom, és hol kezdődik a buborék. Egyáltalán van-e buborék, vagy csak a tőzsde tanulta meg fenntartani a saját buborékjait? Igazi szingularitás: jósolhatatlan jövő, amelyben nehéz karriert tervezni, és csak a változás állandó. Az IT-szakembereknek teljesen újra kell gondolniuk a szerepüket. Kollár Lacival és Megyesi Petivel beszélgettünk.

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