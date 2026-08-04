Komoly propagandát épített Kína az indiai iPhone 18 szivárgásra

Júniusban óriási mennyiségű, Apple üzleti titkokat tartalmazó adatfájlokat loptak el az egyik legnagyobb indiai gyártópartneről, a Tata-tól. A kínai pártállam hamar meglátta a lehetőséget a helyzetben.

Komoly propagandakampány kerekedett Kínában abból, hogy az Apple egyik gyártópartnerétől, az indiai Tata Electronics-tól mintegy 630 gigabájntnyi, üzleti titkokat tartalmazó dokumentumot és fotót, videót loptak el ismeretlenek - melyek aztán gyorsan bejárták az internetet, mielőtt a cupertinóiak egyesével levadászták volna a megosztásokat, ahol csak tehették.

A CNBC tegnapi riportja (lásd lent) szerint több sem kellett a Kínai Kommunista Pártnak, mely a betörést némi állami média hátszéllel hamar propagandacélokra kezdte használni, melynek a legfőbb üzenete az volt, hogy ha

valaki Kínában gyártat, akkor soha nem fordulhat vele elő hasonló.

A propaganda kivételesen nem a kínai népnek szólt, hanem azoknak az amerikai vállalatoknak - köztük az Apple-nek - melyek jelenleg minden erejükkel azon vannak, hogy diverzifikálják a gyártásukat, és lehetőleg minél több gyártósort telepítsenek át/vissza Indiába, Vietnámba, netán egyenesen az Egyesült Államokba.

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Ennek a törekvésnek volt az egyik mérföldköve, hogy a belépőszintű, illetve korábbi szériás iPhone-ok után az Apple az elmúlt pár évben részben Indiában kezdte gyártani a csúcsszériát is.

Propaganda ide- propaganda oda, nem túl valószínű, hogy az Apple változtatna a beszállítói stratégiáján az indiai leak hatására, már csak azért is, mivel a hasonló dokumentumok felhasználásával még a legdörzsöltebb kínai bütykölők szerint is legfeljebb olcsó copycateket vagy telefontokokat lehet gyártani.