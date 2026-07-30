Leállította a Nobel-díjat nyert AlphaFold-projektet a Google Deepmind
Feloszlatta a világhírű AlphaFold projektet fejlesztő eredeti kutatócsapatot a Google Deepmind, miután a résztvevők jelentős része már korábban távozott a konkurenciához és a cég minden megmaradt kutatási erőforrást a Geminivel kapcsolatos fejlesztésekre csoportosított át.
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A 2018-ban indított projekt akkor szerzett igazán világhírnevet, amikor 2024-ben John Jumper az AlphaFoldon végzett munkájáért kémiai Nobel-díjat kapott Demis Hassabis-szal, a Deepmind vezérigazgatójával megosztva.
Jumper június közepén jelentette be, hogy kilenc év után otthagyja a Google Deepmindot, és a Google egyik közvetlen riválisához, az Anthropichoz igazol.
Az AlphaFold tudományos áttörése a fehérjék 3D-s szerkezetének pontos modellezését oldotta meg aminosav-szekvenciákból a korábbi, laboratóriumi eljárásokhoz képest villámgyorsan.
A projekt több mint 200 millió fehérjeteszt-előrejelzést tett ingyenesen elérhetővé a kutatók számára, amit a gyógyszerfejlesztésben, a vakcinakutatásban és a neurológiai betegségek megértéséhez használtak és használnak fel azóta is.
Via Financial Times.