Leállította a Nobel-díjat nyert AlphaFold-projektet a Google Deepmind

Lezárta a kiemelkedő tudományos eredményei folytán kémiai Nobel-díjban részesített AlphaFold-projekjét a Google Deepmind, miután a cég minden erejével a Gemini LLM-re és az általános tudományos automatizációra fókuszál.

Feloszlatta a világhírű AlphaFold projektet fejlesztő eredeti kutatócsapatot a Google Deepmind, miután a résztvevők jelentős része már korábban távozott a konkurenciához és a cég minden megmaradt kutatási erőforrást a Geminivel kapcsolatos fejlesztésekre csoportosított át.

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A 2018-ban indított projekt akkor szerzett igazán világhírnevet, amikor 2024-ben John Jumper az AlphaFoldon végzett munkájáért kémiai Nobel-díjat kapott Demis Hassabis-szal, a Deepmind vezérigazgatójával megosztva.

Jumper június közepén jelentette be, hogy kilenc év után otthagyja a Google Deepmindot, és a Google egyik közvetlen riválisához, az Anthropichoz igazol.

Az AlphaFold tudományos áttörése a fehérjék 3D-s szerkezetének pontos modellezését oldotta meg aminosav-szekvenciákból a korábbi, laboratóriumi eljárásokhoz képest villámgyorsan.

A projekt több mint 200 millió fehérjeteszt-előrejelzést tett ingyenesen elérhetővé a kutatók számára, amit a gyógyszerfejlesztésben, a vakcinakutatásban és a neurológiai betegségek megértéséhez használtak és használnak fel azóta is.

Via Financial Times.