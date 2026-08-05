Lezárult az EA történelmi felvásárlása

Hivatalosan is új korszak kezdődik az Electronic Arts (EA) történetében, miután az Európai Unió néhány napja jóváhagyta a kiadó felvásárlását, amivel elhárult az utolsó jelentős szabályozói akadály is a szaúd-arábiakkal kötött frigy elől.

A játékkiadó egy 55 milliárd dolláros üzlet keretében teljeskörűen magánkézbe kerül a Szaúd-Arábia állami befektetési alapja, a Public Investment Fund (PIF), a Silver Lake és a Donald Trump veje által alapított befektetési cég, az Affinity Partners alkotta konzorciumhoz. Az új tulajdonosok az EA részvényeinek 100 százalékát vették meg egy teljes egészében készpénzes tranzakcióval, így a cég 36 év után elhagyja a tőzsdét is.

A többek közt Battlefield, a The Sims és az NFL-játékok Madden sorozatának gyártójával kötött, magántőkés üzlet a Wall Street történetének legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása, emellett pedig a videójáték-ipar történetének második legnagyobb tranzakciója a Microsoft - Activision Blizzard felvásárlás után.

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Az EA továbbra is a világ egyik legsikeresebb kiadója a játékpiacon, azonban az elmúlt években növekedése láthatóan megtorpant, árbevétele több egymást követő évben is nagyjából 7,4–7,6 milliárd dollár között alakult. A vállalat jelentős leépítéseket hajtott végre 2024-ben és 2025-ben, emellett több fejlesztési projektre is rányomta a stop gombot.

A magántulajdoni kézbe kerüléssel az EA már nem a negyedéves pénzügyi eredményeknek, hanema hosszabb távú fejlesztéseknek rendelheti alá stratégiáját. Ugyanakkor az ilyen kivásárlások gyakran járnak költségcsökkentéssel és további szervezeti átalakításokkal, így akár további leépítések is várhatók.

Rövid távon a játékosok számára ez a hír nem hoz semmi érzékelhető változást, mivel az EA továbbra is Andrew Wilson vezérigazgató irányítása alatt működik, a meglévő fejlesztési projektek folytatódnak, és a népszerű franchise-ok támogatása sem változik. Hosszabb távon azonban a piac arra számít, hogy a vállalat a legjövedelmezőbb franchise-okra koncentrál majd, ami nagyobb beruházásokat jelenthet az EA Sports FC, a Battlefield vagy a The Sims esetében, miközben a kisebb, kísérletező projektek háttérbe szorulhatnak.

A szaúd-arábiai kormány 2030-ig 38 milliárd dollárt tervez befektetni videójátékokba az állami befektetési alapon keresztül, miközben erősödni kíván számos más iparágban, az ingatlanoktól kezdve a sportig, azzal a deklarált céllal, hogy Szaúd-Arábia gazdaságát diverzifikálhassa a fosszilis tüzelőanyagokon túl. Az állami befektetési alapnak (PIF) köszönhetően sikerült részesedést szerezni részvények útján a Nintendo, az Activision Blizzard cégekben is.