Előre szól a One, hogy a hőség miatt gondok lehetnek a hálózattal

Hálózati kiesésekre figyelmezteti ügyfeleit a One Magyarország az országot elérő újabb kánikulahullám miatt. A cég hálózatai az infrastruktúra összetétele miatt fokozottabban ki lehetnek téve az extrém hőhatásnak.

Megint embertelen kánikula elé néz az ország, ebben az időszakban pedig ma már szinte természetes, hogy nem csak orvosmeteorológiai előrejelzésekkel bombázzák a lakosokat, hanem akár technológiai, távközlési cégek is előre figyelmeztetnek arra, hogy a meleg az élőlények mellett a technikát is megviseli.

Most például a One Magyarország tett ki előrelátóan a Facebookra egy figyelmeztetést arról, hogy az áramhálózat túlterheltsége és a távközlési hálózatok egyes elemeinek túlmelegedése a következő napokban hálózati kieséseket okozhat a mobil- és vezetékes infrastruktúrában egyaránt.

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A One már a júniusi extrém hőség idején is felhívta a figyelmet a jelenségre, vélhetően azért, mivel a 4iG tulajdonában lévő távközlési cég hálózata lehet a leginkább kitéve a hősokk fizikai törvényszerűségeinek.

Míg az áramszünetek minden szolgáltatót érinthetnek, addig a One-nál a UPC-Vodafone konstellációtól megörökölt kiterjedt koax hálózat aktív és passzív elemei egyaránt különösen érzékenyek a hőingadozásra.

Ezt elsősorban az okozza, hogy a rézkábelek vezetőképessége jelentősen változhat extrém hőhatásra, ami kánikulában akár egy légkábel, akár egy padláson futó kábel esetében fokozottan jelentkezik.

A szolgáltató szerencséje, hogy most vélelmezhetően valamivel kevesebben néznek nap közben, illetve az esti órákban tévét, mint június végén, amikor éppen a futball-világbajnokság idején tapasztalhatta meg jó néhány előfizető az áramszünetek áldásos hatását és a rézkábelek fizikai tulajdonságaival járó jelszint-változást, ami akár az adás szétesését is eredményezhette.