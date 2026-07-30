Előre szól a One, hogy a hőség miatt gondok lehetnek a hálózattal
Megint embertelen kánikula elé néz az ország, ebben az időszakban pedig ma már szinte természetes, hogy nem csak orvosmeteorológiai előrejelzésekkel bombázzák a lakosokat, hanem akár technológiai, távközlési cégek is előre figyelmeztetnek arra, hogy a meleg az élőlények mellett a technikát is megviseli.
Most például a One Magyarország tett ki előrelátóan a Facebookra egy figyelmeztetést arról, hogy az áramhálózat túlterheltsége és a távközlési hálózatok egyes elemeinek túlmelegedése a következő napokban hálózati kieséseket okozhat a mobil- és vezetékes infrastruktúrában egyaránt.
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A One már a júniusi extrém hőség idején is felhívta a figyelmet a jelenségre, vélhetően azért, mivel a 4iG tulajdonában lévő távközlési cég hálózata lehet a leginkább kitéve a hősokk fizikai törvényszerűségeinek.
Míg az áramszünetek minden szolgáltatót érinthetnek, addig a One-nál a UPC-Vodafone konstellációtól megörökölt kiterjedt koax hálózat aktív és passzív elemei egyaránt különösen érzékenyek a hőingadozásra.
Ezt elsősorban az okozza, hogy a rézkábelek vezetőképessége jelentősen változhat extrém hőhatásra, ami kánikulában akár egy légkábel, akár egy padláson futó kábel esetében fokozottan jelentkezik.
A szolgáltató szerencséje, hogy most vélelmezhetően valamivel kevesebben néznek nap közben, illetve az esti órákban tévét, mint június végén, amikor éppen a futball-világbajnokság idején tapasztalhatta meg jó néhány előfizető az áramszünetek áldásos hatását és a rézkábelek fizikai tulajdonságaival járó jelszint-változást, ami akár az adás szétesését is eredményezhette.