Észrevétlenül szivároghatnak a helyadatok az androidos appokból

A helyadat a legérzékenyebb személyes információk közé tartozik, mivel részletes felhasználói profilok felépíthetéséhez használható fel, és bizonyos esetekben teljesen indokoltan kérnek hozzáférést az alkalmazások fejlesztői, például a navigációs és térképszolgáltatások, ételrendelő appok vagy futárszolgáltatások főbb funkcióinak működtetéséhez.

Ugyanakkor egyes alkalmazások különösebb indok nélkül is megosztják felhasználóik helyadatait harmadik felekkel, például hirdetőkkel vagy adatbrókerekkel, mivel a fejlesztők esetleg maguk sincsenek tisztában azzal, hogy az adatmegosztási beállítás alapértelmezés szerint aktív. Az Electronic Frontier Foundation friss jelentése szerint több Android-alkalmazásban használt reklámcélú szoftverfejlesztői csomag (SDK) alapértelmezetten engedélyezi a helyadatok megosztását harmadik felekkel, amiről sok fejlesztő nem feltétlenül szerez tudomást.

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Az androidos appok jelentős része külsős fejlesztésű SDK-kat használ bizonyos funkciókhoz, például analitikához, hirdetéskiszolgáláshoz vagy bevételszerzéshez, így ezek a komponensek automatikusan öröklik az alkalmazás által megszerzett jogosultságokat, akár a helymeghatározási engedélyt is. Ebben az esetben a fejlesztő tudatosságán múlik, hogy kikapcsolja-e ezt a funkciót. Az EFF szerint a fejlesztők gyakran azért sem ügyelnek különösebben erre a problkémára, mert az SDK-k dokumentációja bonyolult, a releváns adatvédelmi beállítások pedig könnyen elkerülhetik a figyelmet.

Az EFF hálózatiforgalom-elemzéssel vizsgálta, hogy mely szolgáltatások kapják meg a felhasználók helyadatait. A szervezet által azonosított androidos appok között kettő olyan is akadt, melyeket összesen már 60 millió alkalommal töltöttek le. Bill Budington, az EFF vezető technológiai szakértője szerint a vizsgált SDK-k a tágabb értelemben vett hirdetési ökoszisztéma csupán kis hányadát teszik ki, de már ezen a mintán is látható, hogy alkalmazások tízezrein keresztül felhasználók milliárdjait lehet elérni.