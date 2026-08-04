Közös webshopot indított az Euronics és a Recommerce a felújított eszközöknek

Okostelefonok, iPadek, MacBookok és játékkonzolok is megtalálhatók az Euronics használt eszközöknek dedikált aloldalán.

Zilai János, a felújított elektronikai piac egyik legnagyobb európai szereplőjének számító Recommerce országos vezetője szerint három évnyi piacépítést követően új mérföldkőhöz sikerült érkezni: az Euronics Hungary-val kötött partnerség részeként egy olyan e-kereskedelmi platform indult el a napokban, ahol ellenőrzött és garanciával értékesített felújított technológiai eszközök vásárolhatók több kategóriában is.

A felújított eszközök értékesítésére dedikált hasznalt.euronics.hu kínálatában többek között prémium kategóriás okostelefonok, iPadek, MacBookok és játékkonzolok találhatók. A készülékeket értékesítés előtt átvizsgálják, tesztelik és tanúsítják, így a vásárlók nem egyszerűen használt termékeket kapnak, hanem ellenőrzött állapotú, második életciklusukat kezdő eszközöket. A termékekhez két év garancia jár.

A Recommerce minden értékesített eszközt Európában gyűjt be és újít fel, ezzel hozzájárulva az elektronikai hulladék csökkentéséhez, a rövidebb ellátási láncok kialakításához és a körforgásos gazdaság erősítéséhez.