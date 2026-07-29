Történelmi trónfosztás a briteknél: többen nézik a Netflixet, mint a BBC-t

Most először fordult elő Nagy-Britannia történelmében, hogy a közszolgálati tévécsatornák helyett többen választottak valami mást, ha tévézésre került a sor.

Nagy-Britanniában a közszolgálati tévének és rádiónak mint oly sok minden másnak, óriási tradíciója van, ám ha valakik, a britek megtanulhatták, hogy semmilyen uralkodás nem tarthat örökké.

A helyi hírközlési- és médiahatóság, az Ofcom frissen kiadott, tavalyi évre vonatkozó Media Nations riportjának tanúsága szerint a BBC fennállása óta először vereséget szenvedett a nézettségi versenyben, miután tavaly már csupán a britek 25%-a tekintette elsődleges televíziós forrásának a csatornát/csatornákat.

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A köztévét a trónról letaszító versenytárs ráadásul nem más, mint a világ legnagyobb streamingszolgáltatója, a Netflix, melynek közönségaránya az Ofcom statisztikái szerint tavaly 26% volt.

A lekérhető tartalmakat kínáló szolgáltatásokra egyébiránt a brit háztartások több mint 70%-a fizetett már elő tavaly, míg a lineáris műsorszolgáltatók számára rossz hír, hogy a minimum napi 15 perc élő tévéműsort fogyasztó háztartások aránya 2025-ben 70%-ra csökkent a 2024-es 73%-hoz és a 2022-es 78%-hoz képest.

Az Ofcom emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a lekérhető és online tartalmakkal rendszerint hadilábon álló idősebb korosztály is kezd fokozatosan megnyílni, legalábbis míg 2022-ben csak 28%, addig 2025-ben már 33% volt azoknak a 75 éven felettieknek az aránya, akik legalább heti rendszerességgel megnéznek valamit a YouTube-on.