Beperelték a Comcastet, mert egyik üzletében rendszeresen pitét vágtak a rosszul teljesítő eladók arcába

Meglehetősen szokatlan módszerrel próbálta jobb teljesítményre ösztökélni az amerikai Comcast kábelszolgáltató egyik üzletének menedzsere a dolgozóit.

A front office-ban dolgozó sales-esek élete sehol sem habos torta, de arra azért viszonylag így is ritkán kerül sor, hogy a tervtől vagy az elvárásoktól elmaradó dolgozókat konkrétan habos tortával büntetik.

Márpedig Connecticut állam egyik kisvárosában, Plainville-ben található Comcast üzletben éppen ez történt egy most nyilvánosságra került munkaügyi per szerint, mely személyi szabadság megsértése, bántalmazás, munkahelyi zaklatás és nem megfelelő munkáltatói felügyelet miatt indult a kábelszolgáltatóval szemben.

Kiderült ugyanis, hogy az üzletvezető, bizonyos Ms. Peterson előírására a legrosszabbul teljesítő értékesítőt az előző havi legjobban teljesítő értékesítőnek egy székhez kellett kötöznie az iroda hátsó részében, majd egy tejszínhabos pitével arcon kellett csapnia.

Az esetekről videofelvétel is készült, aminek az ügy végkimenetele szempontjából még komoly jelentősége lehet.

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A meglehetősen szokatlan munkahelyi rituálé kiverte a biztosítékot a felperesnél, David Figueroa-nál, aki a beadvány szerint azt sérelmezte, hogy leendő munkáltatója nem tájékoztatta erről a gyakorlatról, mielőtt alkalmazásba állt volna az üzletben.

A felperes ügyvédje a Comcastet teszi felelőssé az üzletben történtekért, mivel a cégnek a beadvány szerint tudnia kellett volna róla, hogy mi történik az értékesítési ponton, illetve elmulasztotta az üzletvezetés alkalmasságának rendszeres felülvizsgálatát.

Via Ars Technica.