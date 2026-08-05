Folyamatosan küzd Tajvan az illegális kínai agyelszívás ellen

Tajvan és a kontinentális Kína számos ponton feszül egymásnak, az egyik ilyen neuralgikus pont a zömében magasan képzett mérnökök munkaerőpiaca, ahol a sziget minden erejével igyekszik az ellen küzdeni, hogy megtartsa ezeket a jórészt a helyi félvezetőiparban dolgozó szakembereket.

Kína pedig minden erejével igyekszik őket megszerezni, a tajvani hatóságok szerint nem feltétlenül jogszerű módszerekkel. A tajvani kormány szerdán közölte, hogy az igazságügyminisztériumhoz tartozó illetékes nyomozati szerv július 13 és augusztus 4 között átfogó razziát tartott, mely után 17 kínai céget gyanúsított meg illegális munkaerő-toborzással.

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Az akcióban 330 nyomozó vett részt, akik 64 helyszínen tartottak házkutatást és 114 embert hallgattak ki. Az érintett kínai vállalatok közt van félvezetőgyártó üzemekben használatos eszközöket gyártó, chiptervező és akkumulátorgyártó cég is.

Ezek a társaságok a tajvani hatóságok szerint úgy igyekeznek úrrá lenni a szegment jelenleg még jellemző szakemberhiányon, hogy magasan képzett tajvani munkaerőt csábítanak el az országból - melyet Kína mindig is saját területeként kezelt.

A tajvani kormány ugyanakkor igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a kontinentális Kína ne, vagy minél nehezebben juthasson hozzá a helyi technológiai fejlesztésekhez és szakemberekhez, ezért a hatályos törvények például kifejezetten tiltják a kínai befektetéseket a félvezetőgyártás- és ellátási lánc területén.